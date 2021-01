NASA brzy provede ostrý zážeh hlavního stupně rakety SLS

Jedná se o závěrečný osmý test v rámci série zvané Green Run, který má nastat nejdříve v neděli, 17. ledna. Sedmý test byl proveden 20. prosince rovněž ve Stennis Space Center a šlo o tzv. wet dress rehearsal. V rámci něj bylo do nádrží hlavního stupně rakety napumpováno cca 2,8 milionů litrů paliva, a to tekutého kyslíku a vodíku. Poté byly zase nádrže ihned vyprázdněny a celý test trval přibližně dvě hodiny. V tomto ohledu tak šlo v podstatě o simulaci zrušeného startu, kdy je odpočet zrušen a připravená raketa se opět vypustí, což nastává třeba v případě nevhodného počasí.

Během tohoto testu nastal jen menší problém s načasováním uzavření jednoho z ventilů, kvůli čemuž byl test automaticky zastaven o několik minut dříve, než měl být. Časování bylo následně upraveno a NASA je připravena na závěrečný test. Z minulého získala důležitá data o běhu softwaru, o schopnostech nádrží napouštěných podchlazeným palivem, atp.

Příště už ale bude následovat ostrá zkouška, při níž budou nádrže opět naplněny stejným objemem paliva uloženého v bílých nádržích umístěných na říčních člunech. Poté budou zažehnuty všechny čtyři motory RS-25, které palivo spotřebují během cca osmi minut. To tedy v případě, když vše půjde dobře, ale s motory by snad neměl nastat žádný problém, ostatně jde o dobře známé pohonné jednotky známé také jako Space Shuttle main engine (SSME). Ty tak ve své době poháněly už raketoplány.

Po dlouhém zážehu ve Stennis Space Center bude hlavní stupeň rakety SLS dán opět do pořádku a odeslán na člunu už do Kennedy Space Center na Floridě. Právě ten totiž v tomto roce (doufejme) vynese do vesmíru loď Orion v rámci mise Artemis I, kdy se dvojice SLS a Orion poprvé předvede ve společném startu.

NASA nám také sedmý test předvedla na krátkém videu, ale v něm toho pochopitelně moc neuvidíme, až na typické záběry doprovázející plnění nádrží raket, což je doprovázeno bílou mlhou tvořenou unikajícím palivem. Rachot a burácení tak nastane nejdříve příští týden v neděli.

