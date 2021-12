NASA brzy vypustí satelit IXPE: všímat si bude polarizace rentgenového záření

NASA již láká na start mise IXPE připravené ve spolupráci s Italskou vesmírnou agenturou, kterou vynese z Kennedyho vesmírného střediska raketa Falcon 9 společnosti SpaceX, a to ne dříve než v sedm ráno našeho času dne 9. prosince. Toto zařízení možná vypadá jako ze studií George Lucase, ale jde o satelit, který bude sledovat zdroje rentgenového záření jako neutronové hvězdy či okolí černých děr a zaměří se na polarizaci tohoto záření.

Na palubě Imaging X-ray Polarimetry Exploreru jsou hned tři teleskopy s citlivými rentgenovými senzory. My teprve uvidíme, co speciální schopnost tohoto zařízení dokáže zjistit o vesmírných objektech, kde panují extrémní podmínky, co se týče gravitační síly, magnetických polí a elektrického náboje.

Právě citlivé detektory rentgenového záření zajistili Italové a konkrétně vědci z Národního institutu nukleární fyziky (INFN) a z Národního institutu astrofyziky (INAF). Mají být přitom o dva řády citlivější než detektor na Orbiting Solar Observatory (Oso-8) ze 60. a 70. let.

IXPE dle Italů zajistí dosud neznámý pohled na aktivní jádra galaxií, mikrokvasary, pulsary, magnetary, binární černé díry, pozůstatky supernov či jiné objekty. Konkrétněji pak teleskop umožní lépe studovat emise záření a jejich geometrii a probíhající fyzické procesy, jako je urychlení částic v prostředí extrémně silných gravitačních a magnetických polí. Jinými slovy, kdo ví, jaké objevy IXPE přinese.

Falcon 9 vynese satelit IXPE na prostou kruhovou orbitu ve výšce 540 km s nulovou inklinací.

Ceny souvisejících / podobných produktů: