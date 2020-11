NASA dokončila certifikaci lodí SpaceX Crew Dragon

Společnost SpaceX tak definitivně vyhrála závod s Boeingem, neboť NASA v úterý podepsala Human Rating Certification Plan, a to tedy ještě před startem mise SpaceX Crew-1. Šéf NASA Jim Bridenstine to komentoval slovy, že lety raket s lidskou posádkou se definitivně vrací na americkou půdu a konečně už opět půjde o americké rakety a lodě, a to v rámci Commercial Crew Program.

Jde tu tak konkrétně o rakety Falcon 9 a lodě Crew Dragon. Rakety Falcon 9 přitom už dříve byly certifikovány agenturou NASA i pro mise s nejvyšší prioritou a významem, čímž byla v podstatě uznána jejich vysoká spolehlivost, ovšem nová certifikace se dá považovat za ještě vyšší stupeň, neboť se díky Crew Dragon týká už i dopravy astronautů.

SpaceX tak přebírá úlohu raketoplánů, přičemž právě ty získaly certifikaci NASA pro pravidelné lety s posádkou již před téměř čtyřiceti lety a od té doby nebyla žádná taková udělena, až nyní. Předcházela jí řada testů, z nichž jsme mnohé sledovali. V posledním období to byly například padákové zkoušky, ověření záchranného systému pro přerušený start, různé pozemní testy či simulace a to vše vyvrcholilo letos při misi SpaceX Demo-2, kdy do Crew Dragonu nasedli Robert Behnken a Douglas Hurley. Stále šlo o zkoušku, i když už o ostrou, přičemž pravidelné lety začínají právě nyní počínaje misí SpaceX Crew-1.

posádka SpaceX Crew-1

Crew-1 ve složení Michael Hopkins, Victor Glover, Shannon Walker (NASA) a Soichi Noguchi (JAXA) by měla vyrazit na cestu již tuto sobotu, a to z Kennedyho vesmírného centra. Tím NASA definitivně ukončí svou závislost na ruských Sojuzech, které musela využívat po ukončení letů raketoplánů.

