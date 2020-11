NASA hledá partnery s moderními technologiemi pro přenos obrazu z Měsíce

Tito žádaní partneři pro NASA by měli být vyzbrojeni pokročilými technologiemi pro zachytávání, zpracování, přenos a zprostředkování obrazu a zvuku, a to nad rámec toho, co obvykle vídáme v NASA TV. Jim Bridenstine (NASA Administrator) tak chce, aby byli lidé z programu Artemis nadšeni stejně jako před 50 lety v případě prvních misí Apollo.

Nyní jsou ale k dispozici nové technologie a lze si představit, že krom sledování barevného obrazu s vysokým rozlišením by to mohl být například přenos ze 360° či všesměrových kamer, a to přinejlepším i stereoskopický pro VR/AR headsety.

Záměr NASA je přitom zřejmý, ta potřebuje, aby její program měl podporu veřejnosti, a tak není divu, že si ji bude snažit zajistit i pomocí nových audiovizuálních technologií. Sama by mohla prostě jen vysílat sestříhaný obraz ze všemožných kamer, jimiž jsou lodě a rakety standardně vybaveny, a to primárně ne kvůli publiku, ale kvůli bezpečnosti či možnosti sledovat stav důležité výbavy, jako jsou solární panely.

A právě i NASA mluví o tom, že by se hodily 360° kamerové systémy či virtuální realita. K tomu ale bude potřeba také pokročilá komprese, aby komunikační systémy nebyly přehlceny přívalem dat. Dále jde heslovitě o 4K/Ultra HD kamerové systémy, systémy pro pořizování záznamů (jakoby) od třetí osoby, nové osobní a příruční kamery pro posádku, výkonnou stabilizaci obrazu či jiné technologie a produkty, které přitáhnou publikum.

NASA tak očekává a vítá reakce od studií, mediálních skupin, leteckého a kosmonautického průmyslu, škol, neziskových organizací a vyzývá je ke spolupráci. Návrhy by měly obsahovat popis daného projektu i s jeho potenciálem pro veřejnost a také to, jaká spolupráce se očekává ze strany NASA.

Pro nás z toho plyne především to, že se snad můžeme těšit na zajímavé výsledky nabízené spolupráce. Ostatně už třeba jen stereoskopické video z kamer na přilbě astronauta z povrchu Měsíce by bylo velice zajímavé.

