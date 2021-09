NASA JWST se chystá na start, raketa už dorazila

Vypadá to, že dlouhá a drahá anabáze je konečně u konce a nyní se už NASA může pomalu těšit na to, až začne pomocí JWST sledovat vesmír tak, jak dosud nemohla. Je tu ovšem ještě jedna významná překážka, a sice samotný start teleskopu a jeho cesta k druhému libračnímu bodu, během níž se bude postupně rozkládat a sestavovat do konečné konfigurace. Pokud ale NASA nic nepodcenila, o čemž svědčí různé a někdy i opakované testy, měl by být JWST asi šest měsíců po startu uveden do běžného provozu. Samotná cesta k 1,5 milionů kilometrů vzdálenému libračnímu bodu L2 ale potrvá jen asi měsíc.

James Webb Space Telescope (JWST) či prostě Webb odstartuje na Ariane 5 dle plánu dne 18. prosince, jak bylo stanoveno v kooperaci s firmou Arianespace. Ta letos v červenci obnovila lety raket Ariane 5 po necelém roce, během nějž řešila problémy s aerodynamickým krytem rakety, které musely být vyřešeny zvláště před startem tohoto veledůležitého nákladu. Ariane 5 jsou obecně velice spolehlivé rakety, takže se rozhodně neočekává, že případné problémy půjdou na jejich triko (resp. na triko agentury ESA) a kdyby se tak stalo, byla by to obrovská smůla. Spíše lze totiž očekávat, že problémy mohou nastat při rozkládání samotného teleskopu.

Hlavní díly rakety Ariane 5 mezitím již dorazily do Kourou ve Francouzské Guyaně, kam by měl později na lodi připlout také samotný teleskop. Ten je ale zatím teprve chystán pro svou plavbu ze západního pobřeží USA skrz Panamu.

Překážky, které by mohly zmařit chystaný start, už tak téměř zmizely a dá se očekávat, že pokud nastane další odložení termínu, půjde už pravděpodobně jen o nepřízeň počasí. Ale stát se samozřejmě může cokoliv a kdykoliv.

