NASA našla planetu blízce obíhající unikátní mladou hvězdu AU Microscopii

Hvězda AU Mic je stará pouze 12 milionů let, čili pokud ji srovnáme s naším Sluncem, nedosahuje ani procenta jeho věku ( NASA nicméně nyní uvádí stáří 20 až 30 mil. let). Typově se jedná o červeného trpaslíka třidy M dosahujícího 60 % průměru Slunce, který však do okolí září v porovnání s ním jen s 9% intenzitou, a to proto, že jaderná fúze vodíku v ní ještě ani pořádně nezačala a na celém světelném výkonu se nepodílí ani z 10 procent. Zbytek je tvořen tím, jak se zahřívá materiál stlačován gravitací celé hvězdy.