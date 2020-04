NASA odhalila složení mezihvězdné komety Borisov

Kometa 2I/Borisov už na obloze připomínala stejně klasifikované objekty, které přilétají z vnějších částí Sluneční soustavy, zatímco ‘Oumuamua spatřená v roce 2017 by se dala označit za vyžilé jádro staré komety, která už dávno přišla o téměř všechen materiál, jenž by se mohl vlivem slunečního záření vypařit.

Na 2I/Borisov se zaměřila také NASA s využitím zařízení Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), kterým mohla sledovat jádro i mohutný ohon komety, jejž ‘Oumuamua postrádala. Astronomové NASA v Goddardově vesmírném centru tak využili rádiový teleskop, který je ideální pro sledování chladného plynu, jenž uniká z jádra komet a umožní zjistit chemické složení, které odpovídá některému z cizích hvězdných systémů.

Nejdříve se astronomové zaměřili na ty nejlépe detekovatelné plyny s předpokladem, že složení 2I/Borisov se nebude tak moc lišit od složení komet naší soustavy. Šlo konkrétně o kyanovodík a toho má daná kometa skutečně dost, nicméně poté se ukázalo, že obsahuje i hodně oxidu uhelnatého, kterého ale mají lokální komety naopak mnohonásobně méně, jak ukazuje i následující graf.

Graf ale ukazuje i jeden objekt daleko vpravo, který je mimo celé měřítko. Jde o C/2016 R2, jenž byl spatřen observatoří PanSTARRS v roce 2016. Tato výjimečná kometa, která oběhne Slunce jednou za 20.000 let a dostává se na vzdálenost až 740 AU. Vyznačuje se modrým ohonem díky ionizovanému CO a také je bohatá na dusík.

Bohaté zastoupení CO v 2I/Borisov naznačuje, že kometa byla vytvořena daleko od své mateřské hvězdy a je poměrně mladá a nevyčerpaná průlety kolem hvězdy. Může ale jít také o fragment nějaké malé planety, který byl vystřelen při srážce s jiným tělesem mimo svůj systém.

Nyní už je kometa 2I/Borisov dávno na cestě pryč ze Sluneční soustavy, přičemž gravitace Slunce jen mírně poupravila její dráhu, která je tak hyperbolická.





Aktuálně se tato kometa nachází už cca 3 AU od Země a v srpnu už to bude 6 AU. Bylo to tak poprvé a naposled, co jsme ji mohli sledovat.