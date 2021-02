NASA oslovila firmu SpaceX ohledně vypuštění prvních modulů měsíční stanice

Měsíční stanice Gateway se má stát odrazovým můstkem jak pro návštěvy povrchu Měsíce, tak i pro budoucí expedice do dalších částí Sluneční soustavy a nejdříve Marsu, ale to už je vzdálenější budoucnost. Zatím bychom se mohli spokojit s trvalým obydlením našeho Měsíce, ale ještě před tím to bude právě stavba stanice Gateway, i když ta bude k Měsíci už v podstatě také patřit.

NASA nyní vybrala kalifornskou společnost Space Exploration Technologies známou spíše jako SpaceX, která by měla na měsíční orbitu dopravit dva základní moduly stanice, a to konkrétně Power and Propulsion Element (PPE) a Habitation and Logistics Outpost (HALO).

Tyto dva moduly mají být spojeny už před startem, čili budou dopraveny společně, a to pomocí rakety Falcon Heavy. Ta má startovat nejdříve v květnu roku 2024 z historického Launch Complex 39A na Floridě, přičemž agenturu NASA to celé přijde na 331,8 milionů dolarů včetně veškerých se startem spojených služeb. A lze si představit, že kdyby k tomu měla posloužit její vlastní raketa SLS, budou náklady mnohem vyšší, neboť ty se většinou odhadují minimálně na miliardu dolarů za jeden start.

oba moduly pod aerodynamickým krytem Falconu Heavy

SpaceX tak dokáže díky svému Falconu Heavy raketu SLS v tomto případě nahradit a vynese do vesmíru jednak modul Power and Propulsion Element, který díky svým solárním panelům zajistí cca 60 kW elektrické energie a krom ní ponese výbavu pro komunikaci se Zemí, sledování výšky oběhu nad povrchem Měsíce a také pohon, díky němuž bude moci stanice měnit právě svou výšku. Díky tomu pak budou "výlety" ze stanice Gateway na měsíční povrch snadněji proveditelné.

Habitation and Logistics Outpost už bude tlakovaná část stanice pro posádku, která tam bude spát i pracovat. Rovněž jde tak i o velitelský modul stanice, k němuž se budou přímo připojovat přilétající lodě. Díky nim bude i zdvojen systém podpory života. Nicméně z již dříve zveřejněného obrázku modulu HALO to na 3+1 zrovna nevypadá.

dráha NRHO

Gateway tak bude alespoň zezačátku jen malá a oproti Mezinárodní vesmírné stanici (ISS) jen cca šestinová a pohybovat se bude na dráze ve vzdálenosti až desítek tisíc kilometrů od povrchu Měsíce. Půjde o NRHO (Near Rectilinear Halo Orbit), což je vysoce excentrická oběžná dráha, čili obyvatelé stanice se budou moci pravidelně kochat i blízkým pohledem na měsíční povrch, ale především je tato dráha výhodná pro mise na Měsíc i pro starty k jiným tělesům naší soustavy.

Co se týče samotných modulů stanice, pak HALO je stavěn firmou Northrop Grumman Space Systems a PPE zase tvoří Maxar Technologies.

