NASA otestovala solid-state akumulátor SABERS s hustotou 500 Wh/kg

Dalším zajímavým počinem ve světě vývoje nových akumulátorů je SABERS (Solid-state Architecture Batteries for Enhanced Rechargeability and Safety). Za jeho vývojem stojí NASA ve spolupráci s Georgia Tech, Argonne National Laboratory a Pacific Northwest National Laboratory. Novinka má především směřovat k akumulátorům pro letecký průmysl, kde je velmi kritická nízká hmotnost (tedy vysoká energetická hustota) a vysoká bezpečnost. Obojí jsou zrovna disciplíny, ve kterých většina nynějších lithiových akumulátorů moc neexceluje. SABERS má ale toto řešit a v laboratořích už byl úspěšně otestován, že splňuje vytyčené cílové parametry.



Akumulátor je typu solid-state, má tedy pevný elektrolyt místo tekutého, což zvyšuje bezpečnost takových baterií a snižuje riziko vzniku požáru např. při jejím poškození. Baterie úspěšně zvládly různé tlaky a teploty, přičemž si poradí s 2krát vyšší teplotou než tradiční Li-Ion. Anoda je čistě z kovového lithia, což je oblíbený materiál připravovaných akumulátorů nových generací (ty dnes používané mají obvykle anodu z grafitu). Pokud jde o katodu, v jejím případě se využilo síry a selenu, přičemž se zde používá také děrovaná struktura z grafenu.



Nové baterie nepotřebují cylindrické kovové balení jako nynější akumulátory, ale mohou být v modulu uloženy ve vrstvách. To významně šetří hmotnost akumulátoru, podle NASA o nějakých 30-40 %. To je opravdu velmi výrazný rozdíl, a tak ani není divu, že se tu bavíme o extrémně vysoké energetické hustotě 500 Wh/kg. I když některé startupy hovoří i o tak vysokých číslech, v zásadě se dá říci, že v dohledné době několika málo let mají šanci dostat se na trh články s nějakými cca 350 Wh/kg. Proti dnešnímu stavu, kdy ty nejlepší články dosáhly sotva 300 Wh/kg, jsou baterie od NASA na výrazně jiné úrovni.

Tady ale musíme hodně zabrzdit a nesrovnávat to s bateriemi, které jsou na trhu, ale právě spíše s těmi sliby pro dalekou budoucnost. SABERS je stále jen baterie z laboratoře, takže jestli se dostane na trh nebo do nějakého aspoň trochu komerčního produktu (armádní nasazení se asi dá čekat dříve), v tomto desetiletí bych to rozhodně nečekal. Ostatně už teď NASA plánuje dalších 5 let vývoje, než bude SABERS přesunut pod projekt Transformational Tools and Technologies.