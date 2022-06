NASA si vybrala tři firmy s koncepty zdrojů jaderné energie pro Měsíc

NASA potřebuje konkrétně malé zdroje energie využívající jaderné štěpení, které by se daly umístit na povrch Měsíce a vybrala si pro tento účel celkem tři designové koncepty, jež by se mohly přetavit v reálná zařízení během několika příštích let, aby byla připravena pro vypuštění ještě v této dekádě. První takto připravená zařízení by ale posloužila ještě jako praktická demonstrace zvolených technologií, přičemž NASA s nimi počítá ještě v rámci programu Artemis.

Kontrakty s autory konceptů budou uzavřeny prostřednictvím Idaho National Laboratory Ministerstva energetiky a půjde tu v každém případě přibližně o 5 milionů dolarů. První designy počítají s vytvořením zařízení, které bude štěpením paliva vyrábět cca 40 kW energie a vydrží v měsíčním prostředí pracovat po dobu alespoň deseti let.

NASA také chce, aby takové zdroje byly dostatečně malé a lehké, dále se žádá samozřejmě i vysoká spolehlivost, a to v jakémkoliv prostředí, s jakým se lze na Měsíci setkat. Jde tu tak především o teploty na povrchu a sluneční svit, neboť v jiných relevantních ohledech se prostředí Měsíce moc neliší.

Konečným cílem pak je, aby NASA získala vhodné zdroje, které by se daly využít pro dlouhodobé mise na Měsíc i na Mars, respektive takové zdroje budou přímo nutné.

Idaho National Laboratory tak udělí 12měsíční úvodní kontrakty na vývoj prvotních designů firmám Lockheed Martin, Westinghouse a IX, což je podnik se společnou účastí firem Intuitive Machines a X-Energy, které si jako partnery přizvaly Maxar a Boeing.





Ředitel Idaho National Laboratory John Wagner k tomu řekl, že vytyčené cíle jsou reálně velice dobře dosažitelné, a tak se dá říci, že všichni tři dodavatelé by mohli uspět. Ostatně jejich práce zatím nespočívá v přípravě finálních zařízení. Půjde zatím v 1. etapě o výzkum, na jehož základě budou daná zařízení teprve později vyvinuta.