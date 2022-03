NASA sledovala asteroid 2022 EB5 na kolizním kurzu, dopadl u Norska

webová aplikace NASA Eyes on Asteroids

Na základě onoho zjištění bylo ihned zalarmováno Center for Near Earth Object Studies ( CNEOS ) a Planetary Defense Coordination Office americké NASA, přičemž Scout mohl pracovat jen se 14 pozorováními provedenými během 40 minut z pouze jedné observatoře, takže zprvu bylo určeno místo dopadu s vysokou nepřesností, a to zhruba mezi západním pobřežím Grónska a Norskem. Poté se ale do sledování zapojily další observatoře a určena byla už přesná trajektorie i místo dopadu.