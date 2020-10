NASA ukazuje asteroid Bennu na videu v nebývalých detailech

OSIRIS-REx aktuálně stále krouží kolem asteroidu Bennu, z nějž má již velice brzy, a to dle plánu 20. října, sebrat vzorky k odeslání na Zemi. Nyní se ale můžeme podívat na to, co NASA mohla vytvořit z velice podrobných dat nasbíraných pomocí laserového výškoměru.

výřez fotografie ukazuje světlou žílu tvořenou nejspíše nějakým uhličitanem





NASA předpokládá, že ve vzorcích se bude nacházet také množství organických materiálů a hydratovaných minerálů, které pomohou zodpovědět základní otázky o vzniku života na Zemi a původu vody.

OSIRIS-REx přistane v oblasti kráteru zvaného Nightingale a nedávno bylo objeveno, že ten má být poměrně mladý, což znamená, že sonda bude mít šanci nasbírat materiál, který byl jen minimálně ovlivněn vesmírným prostředím a zvláště všudypřítomným zářením. Celkově je přitom povrch Bennu mnohem bohatší, než se dosud myslelo, což je způsobeno jednak kombinací rozdílných materiálů a také jejich různě trvajícím vystavením vesmírnému prostoru. Prostému oku člověka se ale jeví jen jako kus tmavě šedé skály plující prostorem.

My se ale především můžeme podívat na video ukazující Bennu jako živý, a to díky přístroji OSIRIS-REx Laser Altimeter (OLA). Tento laserový výškoměr dokázal poskytnout data, z nichž byl stvořen počítačový model asteroidu s rozlišením na 20 centimetrů. Jde tak o bezprecedentní úroveň detailů i přesnosti, s níž bylo nějaké podobné vesmírné těleso kdy zmapováno.

Sonda rovněž zkoumala gravitační pole asteroidu a jeho uniformitu, o níž se v podstatě nedá mluvit. Změřeny byly velké kapsy materiálu s vyšší a nižší hustotou, skoro jako by uvnitř asteroidu byl volný prostor, jakási obrovská jeskyně.

Nyní ale už můžeme být zvědaví na to, jak se OSIRIS-REx povede sestup až na samotný povrch asteroidu a sběr materiálu, který by měl 24. září 2023 dorazit na Zemi.



Ceny souvisejících / podobných produktů: