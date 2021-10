NASA vyslala na cestu Lucy, k dráze Jupiteru doletí hned dvakrát

V libračních bodech L4 a L5 se nachází Trojány, čili tělesa zachycená vzájemným působením gravitace Jupiteru a Slunce, která se pohybují víceméně na stejné dráze jako samotný Jupiter, ale buď o kus v předu, nebo vzadu za planetou, přičemž s ní a Sluncem tvoří pomyslný rovnostranný trojúhelník. Lucy se vydá prozkoumat především planetky v bodě L4, kam se vydá nejdříve, ovšem teprve až po dvou gravitačních manévrech s využitím Země.

Na cestě do L4 Lucy narazí na osamělý (52246) Donaldjohanson zobrazený bílou barvou a pak už v samotném libračním bodě prozkoumá postupně objekty (3548) Eurybates (bílý) i s jeho satelitem a dále to budou (15094) Polymele (růžový), (11351) Leucus (červený) a (21900) Orus (červený). Pak se už sonda vydá opět do středu soustavy, prolétne kolem Země a v L5 navštíví (617) Patroclus-Menoetius (růžový).

Lucy odstartovala v sobotu v půl šesté ráno místního času z Mysu Canaveral na Floridě a zhruba hodinu po startu se odpojila od druhého stupně rakety ULA Atlas V 401. Půl hodiny na to byly úspěšně rozevřeny obrovské solární panely s průměrem přes sedm metrů, které bude Lucy potřebovat ne kvůli tomu, že by byla nějak mimořádně náročná na přísun energie, ale jde o to, že na úrovni Jupiteru je sluneční záření už poměrně slabé.

NASA už také samozřejmě potvrdila kontakt prostřednictvím Deep Space Network, jinak bychom nemohli psát o potvrzeném rozevření solárních panelů. Dozvídáme se také, že Lucy nyní cestuje rychlostí kolem 30 km/s, což pochopitelně neplatí ve vztahu k Zemi, ale ke Slunci, přičemž jde o rychlosti, která je aktuálně v podstatě stejná jako rychlost, jíž Země obíhá kolem Slunce. Lucy se k nám přitom už za rok v říjnu vrátí, aby využila gravitaci Země pro manévr, který ji vyšle v periheliu její dráhy o kus dál do hlubin Slunečního systému a pak bude v roce 2024 následovat ještě jeden takový manévr a díky němu se už Lucy dostane až k dráze Jupiteru.

K prvnímu cíli v L4 má Lucy doletět v roce 2027 a po průletu touto oblastí se sonda vydá opět k Zemi, jejíž gravitaci využije již potřetí, a to v roce 2031, aby se vydala ke svému poslednímu cíli v L5, kam dorazí o dva roky později.

