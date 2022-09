NASy QNAP TS-hx87XU-RP přichází s Xeonem a až 30 šachtami

Do kategorie podnikových NASů do racku míří nová řada QNAP TS-hx87XU-RP. Ty běží na operačním systému QuTS hero a v základu budou mít serverový procesor Intel Xeon řady E-2300 a po dvojici 10Gbps portů a dvou RJ-45 s 2.5GbE. Operační systém podporuje přes 65 tisíc snímků (blokových záloh), kapacita může být až 5 PB na sdílenou složku, zvládá inline deduplikaci, SnapSync i QSAL (QNAP SSD Antiwear Leveling). Určeny jsou např. pro virtualizaci, přenosy a ukládání velkých souborů i různé real-time aplikace. Díky slotům PCI Gen4 lze přidat rozšiřující karty, které přidají další síťové porty (např. 10GbE nebo i 25GbE), Fibre Channel nebo další úložiště. Všechny modely mají 4 paměťové sloty, do kterých lze dát až 128 GB DDR4 RAM (4×32GB).



Základním modelem je tu TS-h987XU-RP, ten má celkem 9 pozic, a to 4 3,5" SATA a 5 2,5" U.2/U.3 NVMe PCIe Gen4 x4/SATA, čímž je v celé řadě poněkud výjimečný. Máme tu 4jádrový Xeon E-2334 a 16 GB RAM (1×16GB). Obsahuje dva 250W zdroje (jeden je redundantní) a jeden slot PCIe Gen4. Svými rozměry jde o typ 1U. Sekvenční rychlost čtení přes SMB je s využitím jednoho 25GbE portu pomocí rozšiřující karty je 2953 MB/s u čtení a 2940 MB/s u zápisu. Dvojice takových portů to zvýší na 5876, resp. 5901 MB/s.

Další modely jsou si už podobnější, neboť nemají U.2/U.3 pozice, ale jen 2,5" pozice pro SATA. V případě 18diskového TS-h1887XU-RP je to 12×3,5" + 6×2,5", dále dva 550W zdroje a 3 PCIe Gen4 sloty. Jde o 2U model s procesorem Xeon E-2334 s 16GB RAM nebo 6jádrovým Xeonem E-2336 s 32 GB RAM (2×16 GB). 3U varianta TS-h2287XU-RP proti předchozímu jen zvyšuje počet 3,5" pozic na 16 a základem je tu 6jádrová verze. Za příplatek tu může být 8jádrový Xeon E-2378 s 64 GB RAM (4×16GB).

No a nakonec tu máme nejvyšší 4U verzi TS-h3087XU-RP, která zvyšuje počet 3,5" pozic na 24 (nadále si zachovává i 6 2,5" pozic) a dostává dvojici 800W zdrojů. K dispozici bude jen s výše zmíněným 8jádrem. Záruka na NASy je 3letá s možností rozšíření na 5 let. Využijete-li PCIe sloty pro karty s 25GbE porty, pak 6 takových portů přinese přenosové rychlosti 10273 MB/s u čtení a 10132 MB/s u zápisu přes SMB.