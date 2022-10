Návrat plachetnic? Tanker MV New Aden "plachatmi" sníží spotřebu až o 9,8 %

Boj za čistější životní prostředí se zdaleka nevede jen na poli elektromobility. Častým argumentem proti ní jsou vytahovány zaoceánské lodě, které mají vysoké emise. Ale i jejich obnova přináší postupné vylepšování. Jednou z ukázek by měl být tanker MV New Aden (T300K-100). Ten sice bude dopravovat ropu, proti jejíž spotřebě se hodně bojuje, ale aspoň tak má činit s menším dopadem na životní prostředí. Výrobcem tankeru je čínská společnost Dalian Shipbuilding Industry Co., Ltd. (DSIC) a provozovat ho bude China Merchant Energy Shipping Co., Ltd (CMES). Zajímavé na této lodi má být ale především to, že půjde o částečnou "plachetnici".



Loď bude mít 4 obrovské "plachty", které ale nebudou plátěné, nýbrž z uhlíkových vláken, a jejichž plocha činí 1200 čtverečních metrů. Díky použitému materiálu mají mít nízkou hmotnost, být dostatečně silné a odolné, také nemají trpět na korozi a mohou se v případě nepříznivého větru složit na palubu. 333 metrů dlouhou loď nebudou plně pohánět, ale umožní jí mírně snížit spotřebu pohonných hmot. Výrobce tvrdí, že cesta ze Středního do Dálného východu by díky tomu měla znamenat snížení spotřeby o 9,8 % a emise o CO2 mají být o 2900 tun nižší. Tanker pochopitelně splňuje nejnovější emisní standardy na oxidy dusíku, síry i další požadavky od Harmonized Common Structural Rules (HCSR) přes Energy Efficiency Design Index (EEDI) až po Energy Efficiency Existing Ship Index (EEXI).