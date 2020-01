NEC uvedl profesionální 31" grafický monitor MultiSync PA311D

Společnost NEC je známým výrobcem monitorů, který se však více zaměřuje spíše na profesionální uživatele podobně jako např. Eizo. Ani poslední novinka v podobě modelu MultiSync PA311D není výjimkou. Jde o 31" IPS displej s W-LED podsvícením, který nabídne až Cinema 4K rozlišení 4096×2160 pixelů při 60 Hz. Máme tu tak méně tradiční poměr stran 17:9 a monitor má i několik dalších zajímavých vlastností. Jas 350 nitů není ničím výjimečným, ale kontrast 1500:1 je u IPS monitoru nebývale vysoký. Počítejte s 8ms odezvami a tím, že jde o 10bitový panel, takže podporuje zobrazování 1,07 miliardy různých barev. Profesionály potěší 14bitová 3D LUT i schopnost zobrazit 99 % barevného gamutu Adobe RGB.



Najdeme zde USB-C port s možností až 65W napájení, dále dva Display Porty, dva HDMI 2.0, šest dalších USB 3.1 portů (3 downstream, 3 upstream) a dokonce i ethernetový konektor RJ-45. K dispozici je Picture by Picture pro celkem 4 různé obrazové vstupy. Maximální spotřeba monitoru je 187 W, což ale zahrnuje i nabíjení přes USB. Typická je pak na hodnotě 84 W. Dále je tu jack pro sluchátka a dva 1W reproduktory. Monitor je možné nastavit výškově v rozsahu 150 mm, náklon podporuje od -5° do +30° a k dispozici je také možnost natáčení do stran ve 45° rozsahu.

Poněvadž jde o pracovní monitor a NEC si obvykle moc nehraje na design, překvapí hodně široké rámečky (19,3 mm po stranách, 22,1 mm nahoře a dole). Na stole tak zabere 737,9×433,2×301,6 mm (na výšku pak až 583,2 mm při maximálním vysunutí) a váží 8,6 kg bez stojanu. S ním je to pak 14,9 kg. K dispozici je také podpora montáže na zeď nebo rameno díky VESA 100×100mm i 100×200mm. Máme tu také senzor přítomnosti uživatele nebo snímač okolního světla. Nepůjde o zrovna levný monitor, cena byla stanovena na 2205 britských liber.



