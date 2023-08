Nečekaný krok Applu: USB-C by mohly dostat dokonce i starší iPhony 14

Apple u iPhonů dlouhé roky razila svůj vlastní konektor Lightning. Ten přinesl např. užitečnou vlastnost ve své oboustrannosti, takže nebylo potřeba ho správně orientovat jako micro USB. Něco podobného přineslo USB-C, nicméně Lightning u iPhonů přesto zůstal a dost zamrzl v čase, neboť telefony komunikovaly přes pomalý protokol USB 2.0. To je dnes ještě obvyklé u levných Androidů, ale u high-endových telefonů s cenami přesahujícími i 40 tisíc Kč je něco takového docela ostuda. Paradoxní je, že u tabletů iPad společnost Apple na USB-C přešla mnohem dříve, navíc tam přidala i podporu pro Thunderbolt. Přestože však EU bude vyžadovat port USB-C na mobilních zařízeních uvedených od roku 2024, Apple přijde s tímto rozhraním o rok dříve, než by musel. Dočkat se ho mají už letošní

Společnostu iPhonů dlouhé roky razila svůj vlastní konektor. Ten přinesl např. užitečnou vlastnost ve své oboustrannosti, takže nebylo potřeba ho správně orientovat jako micro USB. Něco podobného přineslo USB-C, nicméně Lightning u iPhonů přesto zůstal a dost zamrzl v čase, neboť telefony komunikovaly přes pomalý protokol USB 2.0. To je dnes ještě obvyklé u levných Androidů, ale u high-endových telefonů s cenami přesahujícími i 40 tisíc Kč je něco takového docela ostuda. Paradoxní je, že u tabletů iPad společnost Apple na USB-C přešla mnohem dříve, navíc tam přidala i podporu pro Thunderbolt. Přestože však EU bude vyžadovat port USB-C na mobilních zařízeních uvedených od roku 2024, Apple přijde s tímto rozhraním o rok dříve, než by musel. Dočkat se ho mají už letošní iPhony 15 Pro

Nyní však prosakuje na veřejnost zpráva, že se USB-C u Applu možná rozšíří ještě více, než se čekalo. Zatímco současné iPhony 14 Pro za pár týdnů zmizí z oficiální nabídky (jak se děje každý rok po uvedení novinek), základní modely zpravidla v nabídce zůstávají i nadále. Ostatně nyní má Apple na stránkách nejen řadu iPhone 14 Pro a základní iPhone 14, ale také starší základní iPhone 13 a 12. Dá se tak předpokládat, že od září zde budou iPhony 15 Pro a iPhony 15 jako novinky, přičemž ještě zůstanou loňské a předloňské základní modely iPhone 14 a 13.

A právě tento iPhone 14 by podle zákulisních informací mohl dostat nečekaný upgrade. Hovoří se o tom, že by tyto modely mohly rovněž dostat rozhraní USB-C a existovaly by tak dvě varianty iPhonů 14 a iPhonů 14 Plus. Loňská verze s Lightningem a letošní s USB-C. V betaverzi systému tvOS Beta 5 se totiž objevily zmínky o dvou variantách této řady, které nyní neexistují, a i další indicie naznačují, že by se něco takového mohlo stát. Myslíte si však, že Apple opravdu (znovu)uvede iPhony 14 s portem USB-C? Nic zatím není potvrzeno.