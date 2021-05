Nedostatek PS5 a nových Xboxů bude nejspíš pokračovat do roku 2022

Herní konzole PlayStation 5 a Xbox Series X/S byly uvedeny na trh před šesti měsíci, ale miliony zákazníků stále čekají na jejich doručení. Mnozí si přitom novinku předobjednali již na podzim. Poptávka zkrátka výrazně převyšuje nabídku. Na vině je celosvětový nedostatek čipů, který ovlivňuje řadu odvětví – od smartphonů až po automobily. Trh totiž postihla pandemie koronaviru, k čemuž se přidaly nedostatečné plány výrobců čipů a rostoucí poptávka. Tato kombinace přispěla k tomu, že je řada odvětví výrazně ochromena. Ve výsledku mezi sebou výrobci zařízení svádějí nelítostný boj o dostupné čipy. V nevýhodě jsou přitom menší odběratelé (z hlediska globálního trhu), kam kromě výrobců aut patří také Sony a Microsoft.

Mnozí očekávali zlepšení dodávek PS5 a nových Xboxů v roce 2021. Jak ovšem naznačuje agentura Bloomberg, k výrazným změnám možná letos vůbec nedojde. Podle nepříznivých scénářů by měl problém s nedostatkem herních konzolí pokračovat až do roku 2022. To znamená, že postihne i letošní předvánoční nákupy. Pokud tedy plánujete nový herní hardware jako dárek pod stromeček, raději s nákupem neotálejte, protože na doručení konzole budete nejspíš čekat v řádu měsíců. Jim Ryan, který vede divizi Sony Interactive Entertainment, se již dříve nechal slyšet, že firma nemůže garantovat dostatek konzolí PS5 pro letošní předvánoční trh.

Nedávno Ryan dodal, že po svých dodavatelích žádá zvýšení dodávek polovodičových součástek. Microsoft se k nedostatku nových Xboxů vyjádřil naposledy v únoru, kdy Mike Spencer prohlásil pro deník The New York Times, že nedostatek skladových zásob bude přetrvávat minimálně do června 2021.

S nedostatkem čipů se potýká také Nintendo, které na rozdíl od Sony nebo Microsoftu vloni nepředstavilo novou generaci herní konzole. Vlivem pandemie COVID-19, která zvýšila zájem o videohry, ovšem vzrostl počet prodaných konzolí Switch. Přispělo k tomu také nedávné vydání několika atraktivních herních titulů, jako je Monster Hunter Rise. Výsledkem je 28,8 milionu prodaných konzolí Switch od března 2020 do března 2021. O dva miliony více, než Nintendo původně předpokládalo.

Jak ovšem dodává agentura Bloomberg, koronavirová pandemie se neprojevila jen nedostatkem herních konzolí, ale zdržela také vývoj her pro PC, PlayStation, Xbox a Switch. Kvůli práci na dálku bylo vydání některých titulů posunuto na rok 2022. Bude se to týkat třeba RPG Hogwarts Legacy nebo adventury The Lord of the Rings: Gollum. Na neurčito byl odsunut remake Prince of Persia: The Sands of Time, který měl původně vyjít letos v březnu.

