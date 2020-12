Nedostatek Ryzenů a grafických karet zasahuje také výrobce počítačů

Dá se říci, že procesory Ryzen 5000 jsou na tom s dodávkami nejlépe. Sice je jen obtížně nalezneme skladem, ale dodávky chodí stále nové, takže jde jen o to si několik dní počkat. V případě grafických karet je situace horší, ovšem i v jejich případě lze svou vyvolenou sehnat, jen je třeba mít větší štěstí, nebo více trpělivosti. Kapitola sama o sobě jsou pak ceny, v jejichž případě zatím nelze očekávat, že by se dostaly na příznivější úrovně. K tomu obchodníci zatím nemají žádný důvod.

Server PCWorld ale nyní oslovil výrobce značkových počítačů, kteří se zaměřují na prodej běžným zákazníkům a jde o daleko menší firmy v porovnání se světovými výrobci jako Dell či HP. Nelze se tak divit reakci jednoho z nich, který uvedl, že z dostupných zásob dostává jen zbytky a že hardware chodí velice sporadicky. To podporují i ostatní, kteří za velice špatný označují celý podzim s tím, že už ani nevyjednávají o cenách grafických karet. Buď prostě přistoupí na nabídku, nebo nedostanou nic, takže sami platí dodavatelům za karty více, než je výrobcem doporučená koncová cena.

Můžeme si také vytvořit pomyslný žebříček hardwaru dle jeho nedostupnosti, přičemž na samotném vrcholu mají být GeForce RTX 3080 a RTX 3090. Výrobci PC také doufali, že situace s RTX 3060 Ti bude lepší a to skutečně byla, ale nakonec se potýkali s tím, že prodeje verzí Founders Edition v PC byly ztrátové. Dobrá zpráva je ale ta, že RTX 3000 už začínají přicházet na sklady v pravidelných termínech.

V případě nových Ryzenů je obrovská poptávka zvláště po 12 a 16jádrovém modelu, ale i zbylé dva jsou nedostatkové. Zde je ale k dispozici náhrada v podobě stále slušných Ryzenů 3000, což ovšem způsobilo, že poptávka třeba po modelu 3600X přinesla dvojnásobnou cenu a i takový Ryzen 5 3600XT se dá najít na Amazonu za 599 USD, kolik by správně neměl stát ani Ryzen 9 5900X.

Nakonec tu máme nové Radeony, které přinesly různé reakce. Někdo tvrdí, že modelů RX 6800 XT je tak málo, že ani nemá cenu se jimi zatím zabývat a jiný ani nepociťuje o tyto karty žádný zájem.

AMD i NVIDIA jsou ovšem na cestě k velice výraznému zvýšení tržeb a je zcela evidentní, že to by měly zařídit nové herní grafiky a v případě AMD i procesory. Těžko by se přitom zvýšily tržby, když by se nic neprodávalo, čili nové produkty se na trh dostávají, i když to automaticky neznamená, že se k nim dostane každý, kdo má zájem. Existuje podezření, že značná část uniká k těžařům, ovšem těžko zjistit, kde je pravda. Bude někde mezi nedostatečnou výrobní kapacitou (ovlivněnou i pandemií), vysokým zájmem koncových zákazníků a šedým světem těžby kryptoměn.



