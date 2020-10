Need for Speed: Hot Pursuit Remastered bude v listopadu, máme tu HW nároky

Společnost Electronic Arts zveřejnila stránky věnované hře Need for Speed: Hot Pursuit Remastered, která tak bude vylepšenou verzí původního deset let starého titulu a my můžeme už dle snímků očekávat notně vylepšené grafické podání

Stejně jako v původní hře ale i zde půjde především o hru na zločince a policajty, takže budeme moci se silnými supersporty unikat pronásledujícím helikoptérám a projíždět skrz zátarasy, kde nám hodní policisté vždy nechají mezi svými auty volnou skulinku.

Remaster nám nabídne krom vylepšené grafiky také multiplayer fungující mezi platformami, dále Autolog a také všechna hlavní DLC, která původní titul nabízel při svém vstupu na trh. Jde konkrétně o SCPD Rebel Racer Pack, Super Sports Pack, Armed & Dangerous Pack, Lamborghini Untamed Pack a Porsche Unleashed Pack, a to za celkovou cenu 30 eur. Dále tu pak máme i nové skiny pro auta, vylepšený fotografický režim a galerii a celkově má být hra lépe "naleštěna" a vyladěna.

Need for Speed: Hot Pursuit Remastered bude k dispozici na PC (Origin a Steam), Xbox One, PS4 a Switch, a to od 6. listopadu. A co budeme na PC potřebovat pro hraní ve slušné kvalitě?

Remastery by celkově neměly být moc náročné na hardware a Hot Pursuit Remastered to splňuje. V každém případě to bude chtít 45 GB volného prostoru a Windows 10 a dále pak postačí 8 GB RAM, postarší procesor i z předbulldozerovské éry a obstarožní grafika kalibru GTX 660 či R9 270X. Nároky tak skutečně nejsou vysoké, takže na Need for Speed: Hot Pursuit Remastered by mělo v podstatě bohatě stačit i moderní APU.

