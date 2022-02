Nejbližší cizí hvězdu obíhá nově objevená planeta, je větší než Mars

Proxima Centauri je červený trpaslík vzdálený od nás jen 4,2 světelného roku, což jej pasuje na hvězdu nejbližší našemu Slunci. Dobře přitom víme o planetě Proxima b, která má velikost srovnatelnou se Zemí a navíc se pohybuje v tzv. obyvatelném pásu u své hvězdy. To ovšem představuje jen teoretickou možnost toho, že na ní existuje voda v kapalném skupenství, ale zda blízký červený trpaslík vůbec vytváří podmínky jen trochu umožňující existenci nám známé formy života, to je velká otázka.

Dále víme o potenciální planetě Proxima c, která by měla mít asi sedminásobnou hmotnost Země a oběhnout svou hvězdu jednou za cca 1930 dní a tato dlouhá doba oběhu je i důvod, proč se takový objekt hledá obtížně. Jde přitom o kandidáta, který byl objeven pomocí sledování radiální rychlosti pohybu hvězdy, čili toho, jak se samotnou hvězdou Proxima Centauri cloumá jeho gravitace. Proxima d byla objevena v roce 2020 stejnou metodou, a to pomocí Very Large Telescope (VLT) umístěného v Chile pod správou European Southern Observatory. Tento objev byl nyní potvrzen v rámci analýzy dat z VLT, o čemž se dozvíme z práce zveřejněné na Astronomy and Astrophysics

Proxima Centauri d je už mnohem menší než Země a má cca čtvrtinu její hmotnosti, čili i tak je výrazně těžší než Mars, který má pouze desetinovou hmotnost Země. Obíhá přitom ve vzdálenosti pouze 4,3 milionů kilometrů od své hvězdy, což je pouze 0,03 AU s dobou oběhu pouhých pěti dní. Čili kdyby tato planeta obíhala v takové vzdálenosti kolem Slunce, panovalo by na ní přímo inferno, pokud by tedy planeta dokázala vůbec dlouhodobě přežít, neboť by se už pohybovala uvnitř sluneční koróny. Proxima d však obíhá kolem mnohem menší a relativně chladné hvězdy, takže se odhaduje, že na ní panují teploty kolem 90 °C.

A co je na tomto objevů vůbec významné? Krom toho, že byla potvrzena další exoplaneta u nejbližší cizí hvězdy, jde o samotnou použitou metodu. Proxima d byla potvrzena s využitím přístroje Echelle SPectrograph for Rocky Exoplanets and Stable Spectroscopic Observations (ESPRESSO) v Chile, který rovněž patří ESO. Dle Pedra Figueiry, který s přístrojem ESPRESSO pracuje, se ukazuje, že i metoda využívající sledování radiální rychlosti hvězd umožňuje detekovat poměrně malé a lehké exoplanety, a to i takové, které se podobají Zemi.

Ceny souvisejících / podobných produktů: