Nejen USA má problém s překlepy: citlivé armádní e-maily končí na Mali

Překlepy se dějí na denním pořádku. Někdy to nemá nějaký zásadní negativní dopad, někdy je to naopak o něco komplikovanější, třeba když napíšete špatnou částku nebo špatné číslo účtu při bankovním převodu. Problém může být také tehdy, když se překlepnete v e-mailové adrese, což je problém, na který se snaží poukazovat holandský podnikatel Johannes Zuurbier, který je správcem internetových domén několika menších zemí. Už 10 let se snaží upozorňovat americkou armádu na to, že by měla řešit problém se svou armádní doménou .mil. Zuurbier se totiž v roce 2013 stal správcem národní domény pro Mali (podobně tak pracuje pro Tokelau, Středoafrickou republiku, Gabon a Rovníkovou Guineu) a hned si všiml, že je zde podezřele vysoký počet přístupů na domény army.ml nebo navy.ml.



Záhy zjistil, že to jsou především e-maily, kde se lidé překlepli v adrese a místo .mil napsali .ml. Na problém se snažil upozornit americkou armádu a jiné úřady, ale docela bezvýsledně. Jen během letoška takto přišlo do Mali minimálně 117 tisíc e-mailů, v některé dny i přes 1000 (což může znamenat, že za posledních 10 let mohlo být takových e-mailů i okolo 2-3 milionů). I když spousta z toho jsou spamy, mnohé e-maily obsahovaly např. data o armádních zaměstnancích, dodavatelích a dalších. Objevily se zde např. dokumenty o lidech včetně jejich zdravotních dat, rentgenů, seznamy posádek na lodích i základnách, mapy armádních objektů, jejich fotografie, zprávy o inspekcích, smlouvy, dokumenty o nejrůznějších vyšetřováních, itineráře cest, rezervace hotelů, daňové i finanční informace.