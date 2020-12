Nejhledanější témata 2020 dle Googlu: vede koronavirus a volba prezidenta v USA

Rok 2020 pomalu končí a vyhledávač zveřejnil statistku nejčastěji vyhledávaných pojmů. Ty lze filtrovat celosvětově nebo i podle země. Výsledky nejsou moc překvapivé, celosvětově i u nás jednoznačně vedl koronavirus. Na druhém místě to jsou shodně americké volby a jejich výsledky. Pak už se to liší a svět pak dále hodně zajímala smrt Kobe Bryanta, konference přes aplikaci Zoom a IPL. Na šesté příčce je dle Googlu India vs New Zealand, sedmá a osmá pozice opět patří koronaviru (coronavirus update a coronavirus symptoms), devátý je Joe Biden a na 10. místě je to Google Classroom.