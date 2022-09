Nejpevnější titanová slitina se vyrábí pomocí 3D tisku

Zajímavý vědecký počin se povedl na Monash University, konkrétně za ním stojí vědci Aijun Huang a Dr. Yuman Zhu. Ti využili technologie 3D tisku k tomu, aby titanová slitina získala ještě lepší vlastnosti než při výrobě tradičními metodami. Aby měla dostatečnou pevnost pro kritické aplikace, je potřeba komplexního odlévání a termomechanického zpracování. Vědci nicméně vyzkoušeli aditivní výrobu pomocí 3D tisku a výsledkem byla největší pevnost, kterou se dosud někdo dosáhl s 3D tiskem kovu.



Naměřena byla pevnost v tahu na úrovni 1600 MPa. Pro srovnání, standardní čistý titan dosahuje jen 240-290 MPa, nejsilnější slitiny titanu se pohybují okolo 1000 MPa. Díky tomu by tento proces mohl přinést možnost tvorby materiálů s nezvyklou pevností při tvarech, které se nedají vyrobit současnými metodami a teoreticky by mohl být využit ve strukturálních aplikacích v leteckém průmyslu, kde se dosud 3D tisk ukázal být nedostatečným právě v oblasti pevnosti. Další výhodou má být velmi dobré využití materiálu, tzv. buy-to-fly poměr, který udává poměr nakoupeného materiálu k tomu, který je pak ve finálním produktu ve vzduchu, by to u 3D tisku mělo být 1:1, zatímco běžně je to údajně mezi 10:1 až 40:1.