Největší pád prodejů desktopových CPU za 30 let, AMD roste na úkor Intelu

Analytická společnost Mercury Research studuje prodeje CPU už téměř 30 let (začala v roce 1994) a podle těchto záznamů bylo poslední čtvrtletí rekordní. Ne však v pozitivním, ale negativním směru, alespoň co se týče těch desktopových. Ještě nikdy nebyl meziroční propad prodejů desktopových procesorů tak vysoký, jako právě z Q2/21 na Q2/22. Meziročně klesl o více než 15 % a proti minulému čtvrtletí dokonce o 30%. To ale současně říká, že ještě v Q1/22 to bylo o cca 20 % výše než v Q2/21, takže je otázkou, nakolik tu hraje roli sezónnost, trend a výjimečná situace. "Podezřelými" jsou v tomto případu stoupající prodeje notebooků i nižší objednávky ze strany OEM partnerů (korekce skladových zásob).



Mercury Research zveřejnilo např. statistiky AMD versus Intel, kde je to v desktopu 20,6 % pro AMD, přičemž jde o 3,5 procentního bodu více než loni ve stejném období. V mobilní sféře se AMD dostalo na 24,8 % (opět pozor, nejde o celý trh, ale o trh AMD+Intel, tedy bez notebooků Apple na procesorech M1 nebo chromebooků na architektuře ARM). V tomto případě jde pro AMD o dost vysoký nárůst o 4,8 p.b. Velmi pěkně se daří AMD i v serverové oblasti, kde dosáhlo 13,9% podílu a nárůst o 4,4 p.b. proti loňsku.

Zajímavé jsou v tomto i údaje společnosti Omdia pro serverový trh (ta má ale značně odlišná čísla, protože využívá jiné metriky ohledně toho, co vše se počítá do serverové sféry). Ta se zde věnuje serverovým procesorům a jde vidět, že Intelu se jeho tržní podíl téměř 100 % z roku 2016 neustále smrskává, a to ze dvou směrů. Jedním konkurentem je AMD, které zde vykazuje téměř 23 % serverového trhu, druhým konkurentem je architektura ARM, která je někde kolem 8 % a svůj podíl sice pomalu, ale vytrvale zvyšuje.