Některá SSD ztrácejí při výpadku napájení data, která se tváří už jako zapsaná

Je zřejmé, že spotřebitelský hardware nebude nabízet nejlepší spolehlivost, čímž by výrobci mohli jít i proti snaze nabídnout co nejvyšší výkon za co nejnižší výrobní cenu. Máme tu tak téma, co se může stát v případě náhlého přerušení napájení, což se bude logicky týkat využití paměti DRAM ve službách SSD. DRAM používanou coby cache mohou mít SSD k dispozici vlastní, což platí pro ty lepší/dražší modely, anebo tu jsou levnější tzv. DRAM-less SSD, které zase mohou využít část systémové RAM.

To si zvláště v tomto případě nemůžeme plést s SLC cache, což je část paměti NAND Flash v samotném SSD, která slouží k rychlému zápisu dat. Ta jsou později přesunuta jinam, ale platí zde, že jsou uchována i po ztrátě napájení, neboť SLC cache je ze své podstaty stálá (nevolatilní) paměť, zatímco DRAM na samotném SSD i v podobě vyhrazené systémové paměti je volatilní a data z ní se po ztrátě napájení ztratí, pokud tedy není k dispozici záloha, a to alespoň kondenzátor pro dokončení nezbytných operací.

Některá spotřebitelská SSD přitom využívají techniky, jak se vyhnout problémům se ztrátou dat z DRAM v případě výpadku. Může to být i součást hardwaru, která velice brzy detekuje výpadek a i bez vlastního vyhrazeného nouzového zdroje energie provede potřebné operace, čili vyprázdní obsah DRAM, který zapíše do NAND Flash. Problém může nastat v případě, kdy opatření nefungují a data určená k zápisu zůstanou pouze v DRAM a systém se navíc přitom tváří, že má hotovo a data jsou zapsaná do stálé paměti, na což se zaměřil právě Russ Bishop

Bishop zkoušel spolehlivost při flushingu dat, čili vyprázdnění cache a uložení obsahu na SSD, přičemž v některých případech nastalo, že data či jejich část byla ztracena. Je tak zřejmé, že tu nebyl dokončen jejich zápis do nevolatilní paměti.

Jde konkrétně o dva modely SSD, které neprošly Bishopovým testem: SK Hynix Gold P31 2TB SHGP31-2000GM-2 (firmware 31060C20) a Sabrent Rocket 512 (kontroler Phison PH-SBT-RKT-303). Naopak modely Samsung 970 Evo Plus 2TB a Western Digital Red SN700 1TB svá data neztrácely.

Russ Bishop tím ale neskončil a objednal si i osm dalších modelů SSD pro otestování stejným způsobem, a sice: Intel 670p, Samsung 980, WD Black SN750, WD Green SN350, Kingston NV1, Seagate Firecuda 530, Crucial P2 a Crucial P5 Plus. Trošku překvapivé je, že všechny tyto modely testem prošly, ačkoliv Kingston NV1 má zcela stejný kontroler Phison jako Sabrent.

Později byly ještě testy potvrzeny na jiném hardwaru, přičemž na výsledcích se nic nezměnilo. Následně Bishop ještě možná vyzkouší jiné kapacity modelů, které testem neprošly.





