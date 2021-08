Německá Northern Data si pořídila celou farmu s 223 tisíci karet s 1,3 ExaFLOPS

Northern Data tak díky svému novému nákupu zdvojnásobila výpočetní výkon, který má sama k dispozici, a to na 2,6 ExaFLOPS. To by mohlo působit jako vyšší výkon, než bude mít i chystaný superpočítač El Capitan s hardwarem od AMD, který je dosud nejvýkonnější systém, o jehož přípravách víme. Jednak se ale pochopitelně těžební farma s grafickými kartami nedá srovnávat se superpočítačovým systém a pak se zmiňovaný výkon týká FP32, ne FP64. Právě v případě FP64 má Northern Data disponovat "jen" 390 PetaFLOPS.

Společnost Northern Data získala konkrétněji na 24 tisíc serverových systémů od Gigabyte s procesory AMD EPYC (přibližně půl milionu CPU jader), na nichž běží zmíněných 223 tisíc grafických karet od AMD a NVIDIE. Pořídila si je od Block.one v rámci akvizované firmy Decentric Europe BV za cca 365 milionů eur.

Nedozvídáme se, jaké grafické karty to konkrétně jsou, ale zřejmě to bude pestrá směs různých GeForce a Radeonů, která nabízí zřejmě i včetně procesorů EPYC výkon 1,29 ExaFLOPS, anebo také 7,3 TH/s. S takovým výkonem se může Northern Data aktuálně zařadit na 12. místo mezi pooly pro těžbu Etherea.

Nevíme ale jistě, že jde skutečně o herní karty a ne o serverové GPU akcelerátory či třeba i těžební speciály, takže můžeme jen předpokládat. V každém případě firmě Norhern Data půjde o těžbu kryptoměn a ta plánuje, že dokončí instalaci všech zakoupených systémů do konce tohoto čtvrtletí, přičemž pro následný provoz má být stoprocentně využita energie z obnovitelných zdrojů.





I nová pohádkově výkonná hardwarová výbava firmy Northern Data ale tvoří jen malý zlomek toho, co se dnes využívá pro těžbu Etherea. Když to vezmeme velice zhruba, celá ethereová síť je tvořena výkonem pěti milionů pomyslných RTX 3090, nebo deseti milionů RTX 3070, či případně 20 milionů RX 6600 XT/RX 580. Do toho ale samozřejmě je třeba počítat i mnohé karty, které příležitostně těží v domácích počítačích v době "herního volna".

