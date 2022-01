Německo zavřelo 3 jaderné elektrárny, EU však zvažuje, že je jádro zelené

S narůstajícím počtem elektromobilů vzrůstá také důležitost otázky ohledně toho, jakou elektřinou je vlastně nabíjet. Jádro mnoha zemím nevoní, přitom se ale zdá být asi nejlepším zdrojem energie pro ně. Německo je jedním ze států, kde se jaderná energetika moc nenosí, a v pátek země odstavila rovnou 3 ze 6 zbývajících jaderných elektráren. Zde je nutno říci, že nešlo o zavření nějakých relativně nových elektráren kvůli tlačení obnovitelných zdrojů, všechny tři elektrárny se totiž začaly budovat v roce 1976 a do provozu byly spuštěny v letech 1985 až 1986. Odkroutily si tak 35 až téměř 37 let služby. Každá z nich měla instalovaný výkon okolo 1,3 až 1,4 GW.

Jaderná energie v Německu tvoří asi jen 12 % energetického mixu a výpadkem těchto tří elektráren se sníží zhruba na 6 %. Konkrétně jde o elektrárny Brokdorf, Grohnde a Gundremmingen C. Likvidace každé z elektráren vyjde na 1,1 mld. EUR (27 mld. Kč) a potrvá zhruba do roku 2040. Výroba energie bude pokračovat v jaderných elektrárnách Emsland, Isar a Neckarwestheim o podobných výkonech, ale i ty čeká brzký konec o letošním Silvestru. Ani tyto elektrárny nejsou žádné mladice. Jejich výstavba byla zahájena v roce 1982 a elektřinu vyráběly od let 1988-1989.

Zavření elektráren ale nepřichází zrovna ve vhodnou dobu. Ceny elektřiny v EU dosahují obrovských výšin, navíc na půdě EU se začíná přetřásat možnost přiřazení jaderné energetiky k té čisté , která by se nepotlačovala, ale naopak mohla podporovat.

