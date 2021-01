Nepodporované Windows 7 stále běží alespoň na 100 milionech počítačů

Na začátku minulého roku ale přišla řada i na Windows 7 a Ed Bott tehdy oslovil analytiky a přišel s předpokladem, že na 200 milionů PC bude tento systém dále využívat bez ohledu na to, že pro něj už přestaly být volně dostupné i bezpečnostní aktualizace. To může mít své neblahé důsledky, které v této době mohou být spojeny především s ransomwarem, i když to by měly řešit především firmy a obecně instituce, na něž se útočníci zaměřují už cíleně. Právě nepodporovaný a neaktualizovaný systém jim k tomu může být velice nápomocný.