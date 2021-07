Nerozbalená The Legend of Zelda se prodala za 19 milionů Kč

Není divu, že taková vzácnost si vyžádala svůj akrylový "trezor", neboť by stačila kombinace neinformované hlavy a nenechavých rukou, a neštěstí by bylo na světě. Původní The Legend of Zelda na NES R cartridgi pro Nintendo Entertainment System z roku 1987 se totiž právě prodala v aukci za 870 tisíc dolarů, čili téměř 19 milionů korun.

Hodnotu tohoto kusu ale zvyšuje i to, že tato verze hry se vyráběla jen po dobu několika týdnů na přelomu let 1987 a 1988, než byla nahrazena verzí s označením Rev-A, takže jich evidentně nebylo moc vyrobeno a navíc na obalu vidíme jasné Wata označení s číslovkou 9,0. Jde o stupnici stanovenou firmou WataGames a devítka značí, že celý produkt samozřejmě i s obalem je v téměř perfektním stavu.



Společnost Heritage Auctions zajišťující aukci tohoto kusu tak sama uvádí, že i když se stejná rarita dostala do její nabídky už dříve, žádné z předchozích nebyly ani vzdáleně v takovém stavu jako tato. Nicméně ani verze NES R není první, existovaly také ve skutečně pilotní produkci verze NES TM, přičemž dnes se ví o pouze jedné z nich, která zůstala dosud neotevřena. A ta se dosud do prodeje nikdy nedostala.

I dnes se přitom můžeme pokusit získat nějakou raritu, která časem získá na hodnotě, ostatně to není o tom, že samotná The Legend of Zelda by byla i ve své době vzácné zboží, právě naopak a o to jde. Je třeba ale mít šťastnou ruku a zvolit takovou hru, jejíž název i po desítkách let vyvolá vzpomínky a samozřejmě bude vhodné sáhnout po speciální, ideálně kusově limitované krabicové verzi. A hlavně ji nerozbalovat.

