Netaktovatelný Ryzen 7 5800X3D se přece jen dostal nad 5 GHz, jak?

Zbrusu nový procesor AMD Ryzen 7 5800X3D se teprve dostane na trh, ale už byl otestován a shledán jako skutečně velice výkonné herní CPU, nicméně v případě aplikací a úloh jako je rendering či zpracování multimédií spíše nemá co nabídnout. To samozřejmě ne ve smyslu, že by šlo o vyloženě slabý procesor. Jde tu o to, že jeho 96MB L3 cache je v takových případech zbytečná a procesor 5800X3D se pak chová prostě jako trošku níže taktovaný 5800X.

Dobře také víme, že 5800X3D má uzamknutý násobič, což AMD dle svých slov provedlo kvůli paměti V-Cache, takže jakým způsobem bylo možné maximální 4,5GHz takt tohoto CPU dostat na 4,74 GHz, ale i na více než 5 GHz? Pochopitelně pomocí druhé proměnné, čili zvýšením základní frekvence BCLK.

Je ale třeba hned dodat, že celkově si od toho nemůžeme slibovat úžasné výsledky, protože jednak z BCLK vychází i takty různých sběrnic, což může vést k nestabilitě a pak vedle násobiče nelze měnit ani napětí procesoru, které je maximálně 1,35 V (VID), zatímco jiné moderní Ryzeny mohou pracovat až s 1,5 V. Je tak zřejmé, že napájení bude na 1,35 V omezeno právě proto, že větší napětí by nezvládla právě paměť V-Cache a násobič by mohly být uzamknut i proto, aby se čiplet s V-Cache nepřehříval. Krom toho je mimochodem u tohoto procesoru deaktivována i funkce Precision Boost Overdrive.

Model Jádra/vlákna Takty L3 cache Generace/mikroarch. TDP Dop. cena Ryzen 7 5800X3D 8/16 3,40 GHz/4,50 GHz 96MB Vermeer/Zen 3 105W $449 Ryzen 7 5700X 8/16 3,40 GHz/4,60 GHz 32MB Vermeer/Zen 3 65W $299 Ryzen 7 5700 8/16 ? 16MB Cezanne/Zen 3 65W ? Ryzen 5 5600 6/12 3,50 GHz/4,40 GHz 32MB Vermeer/Zen 3 65W $199 Ryzen 5 5500 6/12 3,60 GHz/4,20 GHz 16MB Cezanne/Zen 3 65W $159 Ryzen 3 5100 4/8 3,40 GHz/3,80 GHz ? Cezanne/Zen 3 65W ? Ryzen 5 4600G 6/12 3,70 GHz/4,20 GHz 8MB Renoir/Zen 2 65W $154 Ryzen 7 4700 8/16 3,60 GHz/4,40 GHz 8MB Renoir-X/Zen 2 65W ? Ryzen 5 4500 6/12 3,60 GHz/4,10 GHz 8MB Renoir-X/Zen 2 65W $129 Ryzen 3 4100 4/8 3,80 GHz/4,00 GHz 4MB Renoir-X/Zen 2 65W $99

Nejdříve jsme se dozvěděli o přetaktování Ryzenu 7 5800X3D na 4,74 GHz, na což ale stačilo jen nastavit BCLK na 104 MHz, což není velký zásah. SkatterBencher pro to využil desku Asus Crosshair VIII Extreme a vodní chlazení Quantum od EK. Důležitá tu byla funkce desky Voltage Suspension, která dokázala překonat 1,35V omezení a pustit do procesoru 1,375 V. Zmíněný takt pochopitelně platí pro zátěž jednoho či snad dvou jader, zatímco takt plně zatíženého procesoru byl 4,36 GHz bez AVX.

Další pokus už jde na vrub profesionálnímu overclockerovi, jímž je jistý TSAIK z týmu firmy MSI.

TSAIK dokázal dostat 5800X3D až na 5,14 GHz, což dokládá validací z CPU-Z, ovšem na rozdíl od předchozího pokusu půjde těžko o nastavení, které by bylo použitelné v praxi. Nemáme tu totiž ani záznam z HWBot a ani žádné testy provedené na zmíněném taktu. Ovšem i zde šlo pochopitelně o přetaktování pomocí BCLK, která byla nastavena na 113 MHz na desce MSI MEG X570 Godlike s BIOSem verze 1.G5T2 (AGESA 1.2.0.6 Patch C).