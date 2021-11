Netflix spouští hry: zatím jen pro Android

Netflix měl nabídnout streamování her na své platformě. Indicií bylo několik, jednou např. i

V červenci letošního roku se více začalo hovořit o tom, že byměl nabídnout streamování her na své platformě. Indicií bylo několik, jednou např. i přetáhnutí Mika Verdu , který pracoval např. pro Zyngu nebo EA Mobile. Nyní je to tady a předplatitelé Netflixu si budou moci užít prozatím pěti mobilních her. Nepůjde však o streamování, o kterém se původně mluvilo, ale o klasické mobilní hraní. Netflix se tak stane jakýmsi bezplatným "obchodem" s aplikacemi. To je patrně i důvodem, proč se začalo na Androidu a nabídka zatím není dostupná na iOSu (Apple je ohledně instalace aplikací z alternativních zdrojů mnohem striktnější). Hry sice budou (a některé už i jsou) k nalezení i Google Play Store , nicméně pokud nebudete předplatitelem Netflixu, hra vás má odkázat na vytvoření účtu u této streamovací platformy.

Ze začátku to budou hry Stranger Things: 1984 (BonusXP), Stranger Things 3: The Game (BonusXP), Shooting Hoops (Frosty Pop), Card Blast (Amuzo & Rogue Games) a Teeter Up (Frosty Pop). Hry neobsahují žádné reklamy ani nákupy v aplikacích. Řádek s hrami se objeví v klasické aplikaci Netflixu, kde je bude možné vyhledávat a případně instalovat, tento se však nezobrazí v dětských profilech. K hraní některých titulů sice bude nutné internetové připojení, ale budou zde i takové, které poběží v offline režimu.

Ceny souvisejících / podobných produktů: