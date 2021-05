Netflix údajně rozšíří svou nabídku o hry. Chce konkurovat Apple Arcade

Lídr streamovaných filmů a seriálů nejspíš brzy rozšíří svou knihovnu také o videohry. Podle informace webu The Information měl Netflix v poslední době oslovit řadu vysoce postavených pracovníků, kteří mají bohaté zkušenosti v herním průmyslu. Údajně připravuje novou službu, která by měla za měsíční předplatné obsahovat balík her. Dost možná ovšem nepůjde o konkurenci pro Google Stadia nebo Nvidia GeForce Now, neboť hry nebudou streamovány prostřednictvím cloudu, ale poběží přímo na daném počítači nebo jiném zařízení.

Nová služba by se tedy mohla podobat spíše Apple Arcade, kde uživatelé platí měsíční poplatek 139 Kč a na oplátku získají přístup k skoro dvěma stovkám her včetně mnoha exkluzivních titulů. Prozatím chybí jakékoliv informace o tom, jak by měla herní služba vypadat. Zdá se, že plánování je zatím spíše v počáteční fázi, a tak by nás nemělo překvapit, pokud by ke spuštění nikdy nedošlo. Netflix sice existenci herní služby nepotvrdil, ale z jeho prohlášení poměrně jasné vyplívá, že firma je otevřena různým nápadům:





„Naši členové oceňují rozmanitost a kvalitu našeho obsahu. Proto neustále rozšiřujeme naši nabídku – od seriálů přes dokumenty, filmy, původní filmy v místním jazyce až po reality show. Členové se také rádi přímo zapojují do příběhů, které mají rádi – prostřednictvím interaktivních pořadů, jako jsou Bandersnatch a You v. Wild, nebo her založených na seriálech Stranger Things, La Casa de Papel a To All the Boys. Jsme tedy nadšeni, že se můžeme více věnovat interaktivní zábavě,“ uvedl mluvčí Netflixu pro web Polygon.

Netflix zůstává s 208 miliony předplatiteli největší platformou nabízející streamované filmy a seriály. Ačkoliv firma investuje astronomické sumy do produkce vlastního obsahu, růst nových uživatelů se zpomaluje. Kromě posilující konkurence může být na vině i skutečnost, že Netflix pomalu naráží na strop. Po loňském boomu služeb streamovaného videa, za kterým stojí koronavirová krize, si zkrátka Netflix (především v USA) předplatili všichni, kdo chtěli. A nyní už není odkud brát nové uživatele. Za 1. čtvrtletí 2021 zaznamenala služba necelé 4 miliony nových diváků, o 2 miliony méně než předpokládali analytici. A především ve srovnání s loňským rokem se jedná o velmi slabé číslo.

Ještě v roce 2019 se Netflix bránil streamovaným hrám a tvrdil, že chce věnovat výhradně filmům a seriálům. Na druhou stranu nemá firma k videohrám zase tak daleko. Produkuje řadu televizních sérií na motivy úspěšných herních titulů, jako jsou Dota, Castlevania nebo The Witcher, ke kterým se v budoucnu přidá Magic: The Gathering, Sonic the Hedgehog a League of Legends. Naopak některé populární seriály Netflixu jako Stranger Things získaly herní zpracování.

Ceny souvisejících / podobných produktů: