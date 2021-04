Neuralink Elona Muska ukázal video makaka, jak hraje Pong svou myslí

Elon Musk má spoustu zajímavých projektů a jedním z nich je i Neuralink. Cílem tohoto projektu je vyvinout rozhraní, které by bylo schopno rozpoznávat signály z mozku na takové úrovni, že by to umožnilo např. paralyzovaným lidem znovu chodit, nebo alespoň ovládat elektronická zařízení, což má usnadnit komunikaci s okolním světem. Než se ale technologie dostane do takového stádia, je potřeba ji vyzkoušet na jednodušších úlohách. Tou je třeba hraní Pongu pomocí mysli.



Neuralink se o to pokusil a úspěšně. Studovaným objektem tu byl makak Pager, který dostal nejprve joystick, pomoci něhož měl dostat tečku na obrazovce do prostoru oranžového čtverce. Jako odměnu dostal banánové smoothie a není divu, že se postupně hodně zlepšoval. Jeho dva implantáty do mozku (na pravou i levou stranu ovládající motoriku) pak bezdrátově posílaly data k analýze, aby bylo možné přeložit jednotlivé signály na konkrétní pohyby. K datům se dalo dostat i pomocí aplikace pro iPhone. Nakonec se přešlo na klasický Pong, došlo i k odstranění joysticku a Pagerovi nezbylo nic jiného, než jen myslet na to, jak by hrál hru, kam by se v ní posunul. Sladká odměny zůstala a Pager se dle videa stal až překvapivě dobrým hráčem Pongu.

Ceny souvisejících / podobných produktů: