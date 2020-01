Neznámý Radeon se objevil v testu a překonal RTX 2080 Ti o 17 %

AMD ještě nebylo připraveno ukázat své nové grafické čipy označované jako "velké Navi", nicméně pokud je má dostat na trh už v tomto roce, a to ne zrovna v jeho závěru, mělo by už mít k dispozici vzorky pro testování. GPU bylo spatřeno po boku procesoru Ryzen (dle označení je to APU 4800H) a také je zřejmé, že i v jeho případě jde o prototyp či raný inženýrský vzorek.

Co se týče následujících výsledků, můžeme přímo srovnávat testovaný neznámý Radeon s kartami GeForce RTX 2080 Ti, neboť šlo o stejné rozlišení a stejný VR headset. Dané GeForce přitom dnes nemají v řadách Radeonů žádnou konkurenci, o které bychom věděli, a to ani mezi poloprofesionálními či profesionálními kartami, takže může jít pouze o něco zcela nového.

Na jednu stranu nejde o zrovna typický benchmark pro srovnávání výkonu grafických karet, ovšem na stranu druhou jde o velice zajímavé výsledky už jen s ohledem na to, že RTX 2080 Ti je už dávno na trhu, takže jde o vyladěnou kartu včetně ovladačů, zatímco to může pro chystaný Radeon platit jen těžko. Čili jeho výkon by ve skutečnosti mohl být ještě vyšší, ale na to bude třeba si počkat.

Nyní jde o 17% rozdíl ve prospěch Radeonu a už to je vcelku slušné, nicméně AMD by mělo ještě přitlačit, neboť NVIDIA si už pomalu chystá další generaci, která by mohla dorazit zhruba ve stejné době jako velké Navi a oproti Turingu by měla nabídnout podstatně vyšší výkon. Čili aby to opět nedopadlo tak, že se AMD na NVIDII dotáhne až v době, kdy ta mu opět uteče díky své nové generaci.

Vyhlížet tak můžeme především potvrzení toho, že velké Navi už jsou testovány (nejspíše v AMD Labs), takže se snad brzy dočkáme dalšího záznamu v některé benchmarkové databázi.