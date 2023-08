Nightingale: nový trailer, spuštění předběžného přístupu odloženo na 22. února 2024

Jde o připravovanou fantasy survival PvE hru v otevřeném světě z first person a také third person pohledu, na které pracují vývojáři z kanadského studia Inflexion Games, které vzniklo v roce 2018 a dnes jej tvoří už více než 100 vývojářů. V jeho čele na pozici CEO je jeho zakladatel Aaryn Flynn, který předtím v letech 2015 až 2017 působil jako General Manager v BioWare, jež se dříve proslavilo komplexními zajímavými fantasy světy a RPG mechanikami.

Spuštění předběžného přístupu bylo dosud plánováno na konec tohoto roku, což byl odklad naposledy zdůvodněný změnou enginu na nejnovější verzi Unreal Engine 5.2, aby mohli vývojáři využívat ty nejpokročilejší dostupné technologie. A teď ve spojitosti s představením nového traileru tu máme další odklad, tentokrát ale s uvedením konkrétního dne 22. února 2024, takže aspoň to samo o sobě naznačuje, že by to tentokrát mohlo vyjít. Na nový trailer se můžete podívat zde:

Aktuální CEO vývojářského studia Inflexion Games to komentoval v tiskové zprávě následovně:

Aaryn Flynn:

"After years of dedicated work from the team, we are thrilled to announce that Nightingale will enter Early Access on February 22nd, 2024. That date is a few months later than we previously announced. But as a studio, we’re committed to quality, and we take player satisfaction very seriously. We want to ensure that the game delivers on the expectations of our community, who have played a vital role in the development to date. We strive to ensure that Nightingale not only fulfills our vision but also becomes a cherished place for our players to explore and discover with their friends for many years to come."





Aaryn Flynn | CZ překlad:

"Po letech obětavé práce týmu s radostí oznamujeme, že Nightingale vstoupí do Early Access 22. února 2024. Toto datum je o několik měsíců později, než jsme dříve oznámili. Ale jako studio jsme oddáni kvalitě a spokojenost hráčů bereme velmi vážně. Chceme zajistit, aby hra splňovala očekávání naší komunity, která hrála v dosavadním vývoji zásadní roli. Snažíme se zajistit, aby Nightingale nejen naplňoval naši vizi, ale také se stal oblíbeným místem pro naše hráče, které budou moci prozkoumávat a objevovat se svými přáteli po mnoho příštích let."

Vaše postava je sice z roku 1889, ale jde o alternativní historii, kde kromě dobových technologií a zbraní není nouze o magii pro jejich vylepšování a kde se pomocí mystických portálů můžete coby Realmwalker přemisťovat do různých cizích světů. Mezi hlavní lákadla hry by měl patřit průzkum různých prostředí a funkce craftingu pro vylepšování vlastní výbavy nebo stavění opevnění, což by mělo být údajně možné téměř kdekoli.

Podpora DLSS, FSR, XeSS

Z něj stojí za pozornost zejména odpověď na otázku, jak to bude s podporou upscaling technologií DLSS od Nvidie a FSR od AMD vzhledem k tomu, že v listopadu 2022 Inflexion Games oznámili partnerství s Intelem, v rámci čehož uvedli, že hra bude podporovat XeSS od Intelu a bude také optimalizována pro běh na grafických kartách s GPU Intel Arc:

Aaryn Flynn:

"Yes, we're going to have DLSS and FSR in our build from early access. Our relationship with Intel doesn't preclude us from supporting other technologies. They've been very, very gracious about that. We will support all three at launch."

Aaryn Flynn | CZ překlad:

"Ano, budeme podporovat DLSS a FSR už v rámci předběžného přístupu. Naše spolupráce s Intelem nám nebrání v podpoře dalších technologií. V tomto ohledu byli velmi, velmi velkorysí. Budeme podporovat všechny tři už při spuštění."