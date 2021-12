Nissan také připravuje solid-state baterie: $75/kWh na úrovni akumulátoru

Automobilka Nissan jako první představila elektromobil s akumulátorem Li-Ion (v roce 1997), také měla první skutečně masový elektromobil (Leaf). I když poslední dobou poněkud zaspala, chce znovu zaútočit a oznamuje velké snahy na poli akumulátorů, které se mohou projevit i v další elektronice nebo úložištích. Do konce fiskálního roku 2028 (tedy do března 2029) chce snížit cenu akumulátorů bez kobaltu o 65 %. Patrně tím myslí akumulátory LFP, ale to jen hádáme. Když uvážíme, že nynější bezkobaltové LFP články začínají v případě firmy CATL už někde kolem 70 USD/kWh (kolem 90 USD/kWh v případě akumulátoru), tak to mluvíme o nějakých 25-30 USD/kWh na úrovni článků.

Dále se mluví o all-solid state akumulátorech (ASSB), které by se měly poprvé objevit v pilotním nasazení v roce 2024/2025, postarat se o ně má továrna v Yokohamě. Do prodeje ale půjdou auta jimi vybavená až v roce 2028/2029. Mají mít nějakou proprietární technologii, ale více o nich nevíme. Mluví se však o ceně 75 USD/kWh na úrovni akumulátoru (na úrovni článků se tak dá čekat o cca čtvrtinu méně). 100kWh akumulátor by tak mohl vyjít na 7500 USD, tedy 170 tisíc Kč. Předpokládá se, že o něco později by se Nissan mohl dostat dokonce na 65 USD/kWh.

Do konce fiskálního roku 2026 by se roční produkce akumulátorů měla dostat na 52 GWh, ve fiskálním roce 2030 by pak mělo jít o 130 GWh. V případě 80kWh akumulátorů by to tak měly být baterky pro více než 1,6 milionů elektromobilů. V rámci iniciativy EV36Zero chce dále prohlubovat propojenost výroby, servisu i recyklace. Už během fiskálního roku 2022 by mělo stát nové recyklační středisko v Evropě, ve fiskálním roce 2025 pak i v USA.

