Nitro+ či Red Devil: nereferenční RX 6800 XT v testech

Výše jmenované verze karet budou dle očekávání výrazně dražší, než je ona výrobcem stanovená cena 650 USD. PowerColor by mohl přijít i na 800 dolarů a i Nitro+ má stát 770 dolarů. Takty přitom nejsou až tak moc zvýšené a jde o cca +100 MHz v turbu a základní takt nemusí být navýšen vůbec, stejně jako takt pamětí, jež ostatně podobě GDDR6 na 16 Gb/s už stejně mají být u horního limitu. Taktovat ale můžeme pochopitelně i my.

Výsledky na techPowerUp jsou přitom z hlediska taktů velice zajímavé. Zatímco referenční RX 6800 XT se s výchozím omezením spotřeby dostal při přetaktování na 2322 MHz, pro PowerColor a Sapphire platilo 2563 a 2622 MHz, i když AMD RX 6800 XT @ Max Power Limit dosáhl také na velice slušných 2572 MHz. U obou těchto karet si přetaktováním přijdeme na dalších cca 5,5 % výkonu navíc, a to ne ve srovnání se základní verzí Radeonu, ale s původním nastavením, při němž jsou karty už tak o trošku rychlejší. Celkem tak může jít o 7 až 8 %.

Serveru Hexus.net se ale v praxi povedlo z Řudého ďábla dostat jen cca 2 FPS navíc, ale opět s tím, že karta byla už v základu rychlejší než referenční verze a leckdy překonala i RTX 3090.

XFX Radeon RX 6800 XT Speedster Merc 319 je podobně taktovaný model jako karty od Sapphire a PowerColor, a tak i od něj lze očekávat několik FPS navíc oproti referenčnímu modelu a při přetaktování pak ještě 4 až 5 procent k dobru. Dle testů serveru Guru3D to ovšem v praxi znamená celkový rozdíl oproti referenční kartě, čili přetaktováním modelu od XFX si máme pomocí jen k dalšímu procentu výkonu navíc, což představuje spíše jen 1 FPS. Ostatně XFX měla zvládnout maximální takt jen 2450 MHz, což není v porovnání s výše uvedenými nic moc.

A co paměti? I ty je možné taktovat, ačkoliv by se dalo soudit, že GDDR6 už o moc víc než 2000 MHz nezvládnou, ale to už víme i z testů referenčních karet. V případě testů na techPowerUp jde o 2140 MHz (ve všech případech) a na Guru3D zvládli 2150 MHz. Stále ale platí, že pokud nám nejde o každý FPS navíc, s ručním taktováním se nemusíme zrovna obtěžovat a je otázka, zda se vyplatí vůbec kupovat dražší nereferenční verze, neboť na to jejich poměr výkonu a ceny moc nevypadá. Jenomže tato otázka je dnes stejně zastíněna tím prostým faktem, že nejde ani tak o cenu, jako vůbec o možnost se k některému novému Radeonu vůbec dostat.



Ceny souvisejících / podobných produktů: