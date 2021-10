North Vancouver chce vytápět město díky těžbě Bitcoinu

V Kanadě chtějí rozjet nepříliš tradiční způsob přechodu k ekologičtějšímu řešení výroby elektrické energie i tepla. V městě North Vancouver v Britské Kolumbii totiž chtějí udělat hned několik změn, jak ušetřit (resp. vydělat) a snad pomoci i životnímu prostředí. Paradoxně to bude těžbou Bitcoinu. Zní to sice nesmyslně, ale když se vše spojí dohromady, docela to do sebe zapadá. Místní poskytovatel elektrické energie Lonsdale Energy Corporation (LEC) chce přejít od výroby elektrické energie pomocí zemního plynu na čistější metody, v tomto případě na vodní elektrárny, které v Britské Kolumbii tvoří 97 % energetického mixu.



Tato energie se použije také pro těžbu Bitcoinu, což může být zajímavé i po finanční stránce. I kdyby se to nezaplatilo na těžbě kryptoměn, může se to zaplatit ještě druhým způsobem. Zbytkové teplo z těžařských strojů (minerů) totiž bude "digitálními bojlery" odebíráno a distribuováno jako tepelná energie zhruba 100 domům a komerčním budovám (teplo se tak nemusí vyrábět metodami s vyšší uhlíkovou stopou). Celkem 96 % elektrické energie, která jde do procesu těžby kryptoměn, se přemění na teplo zachycované bojlerem. Zpeněžit se tak dá těžba rovnou dvěma způsoby (příjmy za těžbu BTC i prodejem tepla). O těžbu se postará společnost MintGreen, projekt by se měl rozběhnout v roce 2022.

Ceny souvisejících / podobných produktů: