Northvolt s Cubergem úspěšně otestoval životnost akumulátorů s 380 Wh/kg

Vývoj akumulátorů sice v poslední době táhne především Čína. Setkáme se sice s názory, že si vysoce nadprůměrná čísla vymýšlí a hustoty akumulátorů se ani poslední dobou nikam nepohnuly, nicméně podobná čísla slibují i společnosti z mnoha jiných zemí. Jednou z nich je i švédský Northvolt, který v březnu koupil startup Cuberg. Firmy si nechaly nezávisle otestovat životnost svých akumulátorů a výsledky nejsou špatné. Konkrétně se jednalo o 5,1Ah akumulátor Cuberg, který dosahuje opravdu velmi vysoké energetické hustoty 380 Wh/kg (dnešní běžné NMC/NCA články se pohybují okolo 250-275 Wh/kg, ty nejlepší pak okolo 300 Wh/kg, přičemž na příští rok několik firem slibuje i okolo 350-360 Wh/kg).



Podle testů dosáhly 80 % původní kapacity po 672 cyklech, což sice není úplně rekordně vysoké číslo ohledně životnosti, ale rozhodně je to něco, co je stále dostatečně dobře použitelné, a s takovou energetickou hustotou to může být velmi zajímavé. Ostatně počítejme. Při takové hustotě (o cca 40 % více než dnešní články) by neměl být problém dosáhnout reálného dojezdu o 40 % více než dnes, řekněme něco kolem 550 km u běžných aut. Při 80% kapacitě a konci životnosti by byl dojezd 440 km, v průměru (za předpokladu lineárního poklesu) 495 km na cyklus. 672 takových cyklů dává téměř 333 tisíc km, což je vysoce nad průměrným nájezdem vozů, kdy jdou do šrotu (v Evropě mezi 170 až 200 tisíci km). Životnost se navíc dá znatelně zvětšovat už i relativně malým zvětšením bufferu (a/nebo větším akumulátorem s větším výchozím dojezdem). Společnosti by chtěly podobně otestovat i vyvíjené 20Ah články, které by měly zamířit do elektrické letecké dopravy.

Ještě bychom neměli zapomenout na to, že Northvolt chce vyrábět i akumulátory s materiály s organickým původem. Oznámila totiž spolupráci s firmou Stora Enso, která by měla dodávat uhlíkové materiály Lignode na bázi ligninu (stavební složka dřeva), které budou pocházet ze severských lesů. Anoda baterií Northvolt by tak měla pocházet výlučně z materiálů těžených v Evropě (otázkou ale zůstává, co katoda).