Notebook z eBaye obsahoval tajné dokumenty německé protivzdušné obrany

Asi každého napadne, že před prodáním notebooku je potřeba důkladně vymazat pevný disk. Firmy nebo osoby pracující s citlivými údaji by měli dbát na to, aby smazání proběhlo důkladným způsobem, v opačném případě by se k nim totiž nový majitel se zkušenostmi mohl dostat. Vůbec nejspolehlivějším řešením je potom prodat počítač bez disku. Na tato opatření ovšem příliš nedbají německé ozbrojené síly – Bundeswehr. Už podruhé v krátkém čase se tak neoprávněné osoby mohly dostat k tajným datům, které se týkají obrany státu. V červenci 2019 koupil hornobavorský lesník notebook, ve kterém objevil tajný návod k použití raketomatu Mars.

Návod ke zničení tanku

K dalšímu případu došlo letos. Odborníci ze společnosti G Data ve městě Bochum si narazili na internetovém tržišti eBay na starý notebook od firmy pro recyklaci elektroniky, který dříve používal Bundeswehr za pouhých 90 eur (2 500 Kč). Jedná se o „zařízení pro zobrazování dat“ Rocky II + RT686 od německého výrobce Roda, které váží téměř pět kilogramů. Obsahuje operační systém Windows 2000, který nebyl chráněn heslem. Ani pro přístup k administračnímu softwaru Modis nebyly potřeba žádné počítačové superschopnosti – stačilo vyplnit uživatelské jméno „guest“ a heslo „guest“.

V systému se nacházela dokumentace lehkého systému protivzdušné obrany Ozelot. Tento malý tank vybavený protiraketovým obranným systémem německá armáda dodnes používá. Kromě podrobného popisu součástí obsahovala dokumentace také pokyny, jak v případě nouze provést destrukci systému „explozí vozidla existujícími výbušninami“ nebo „zničením palivových potrubí v motorovém prostoru a zapálením unikajícího paliva“. Tyto dokumenty jsou klasifikované jako „utajované informace – pouze pro servisní účely“. Kromě toho notebook obsahoval také software pro objednávání náhradních dílů.

Podle německého ministerstva obrany se ovšem nejedná o závažná data, která by třetí strana třetí straně umožnila získat kritické informace o systému protivzdušné obrany. Pokyny ke zničení jsou určeny pouze pro případ, že by se vojáci museli vzdát a měli by proto zabránit, aby zařízení bylo používáno třetími stranami. Všechny staré počítače pro systém Ozelot byly podle mluvčí ministerstva vyřazeny a zlikvidovány, v případě tohoto konkrétního kusu ovšem patrně došlo k chybě. Od roku 2019 navíc ministerstvo zavedlo přísnější podmínky, podle kterých „musí být před prodejem IT vybavení odstraněny a zničeny všechny energeticky nezávislé nosiče dat“.

