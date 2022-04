Notebooky s Arc A370M konečně proudí na západní trhy, ale jsou drahé

Intel Arc A350M a A370M si donedávna mohli koupit pouze Jihokorejci, pokud se jim tedy do toho vůbec chtělo. Nyní se ale už dostávají nové notebooky s Intel Arc Alchemist i na západní trhy, takže si je zájemci mohou koupit konkrétně na Best Buy, ovšem na ten nejlepší nákup to zatím nevypadá.

Koupit si mohou modely od HP nebo od Asusu , a sice Spectre 2-in-1 16" či Zenbook Flip 2-in-1 15,6", jejichž cena začíná na 2000 a 1400 dolarech. To není zrovna málo za počítače s 1TB SSD a 16 GB RAM, i když ty pochopitelně nepatří mezi nejlevnější řady. Těžko však soudit, zda jde vyloženě o přepálenou cenu, neboť je těžké srovnávat, když dané modely nepřicházejí s výbavou konkurenčních grafických karet. Z hlediska výkonu ale můžeme zcela jistě za dané peníze sehnat graficky mnohem výkonnější notebooky, a to třeba i s GeForce RTX 3070, proti níž nemají Arc A350M a A370M sebemenší šanci.

Za 1400 USD mohou mít zákazníci ultrabook Asus Zenbook Flip 2-in-1 15,6" vybavený procesorem Intel Core i7-12700H s 12 jádry, 16GB LPDDR5 a 1TB SSD. Zaujme také rozlišení OLED displeje 2880 x 1620. Výrazně dražší HP - Spectre 2-in-1 16" za 2000 USD je vybaven procesorem Core i7-1260P s rovněž 12 jádry, 16 GB RAM, 1TB SSD a rozlišením 3840x2400 (poměr 8:5). Oba počítače jsou založeny na platformě Intel Evo, což znamená, že oba mají ve výbavě moderní rozhraní jako WiFi 6 a Thunderbolt 4 a také musí mít minimálně 9hodinovou výdrž na baterie a funkci instantního probuzení ze spánku. Čili u takových počítačů se vysoké ceny očekávají.

Pokud tedy uvažujeme o grafických kartách Intel Arc z hlediska her, pro něž jsou ostatně určeny především, zatím nenabízí vůbec nic, neboť výše popsané notebooky s A370M by si na hry nikdo příčetný nekoupil (krom toho u nás ještě ani nejsou k dostání), ať už je low-end generace Alchemist jakýkoliv. Ten se přitom zatím ukázal jako výrazně slabší i v porovnání s low-endem firmy AMD, čili s Radeonem RX 6500M, nicméně díky nově prodávaným notebookům od Asusu a HP se snad brzy podíváme alespoň na podrobnější testy grafiky A370M, pro niž by už mohly být připraveny důstojné ovladače.