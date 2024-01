Nová APU AMD Ryzen 7 8700G a 5 8600G ukazují slušný ST i MT výkon

AMD má v nabídce nové procesory typu APU s integrovaným grafickým čipem. Jde o řadu Ryzeny 8000G. Přináší akcelerátor pro AI i velmi výkonné GPU, my se ale dnes podíváme na výkony CPU části. Zde je dobré připomenout, že proti bratříčkům 7000X mají nižší 65W TDP (Ryzeny 7000 ji mají na stejných 65 W), tedy i nižší frekvence, a také jejich L3 cache má jen poloviční kapacitu 16 MB místo 32 MB. Jak se to ale projeví na výkonu?

Objevily se dva výsledky v benchmarku Geekbench 6, a to pro Ryzen 7 8700G ve verzi 6.2.2 a pro Ryzen 5 8600G ve verzi 6.0.1. Začněme nejprve 8jádrem Ryzen 7 8700G. To má 8 jader, podporu pro 16 vláken, základní takt 4,3 GHz, Boost na 5,0 GHz a 16MB L3 cache. Pro srovnání, Ryzen 7 7700 má frekvence 3,8/5,3 GHz a 32MB L3 cache, Ryzen 7 7700X pak 4,5/5,4 GHz (105W TDP) a taktéž 32MB L3, nakonec je tu Ryzen 7 5700G, který se vyznačuje hodnotami 3,8/4,6 GHz a 16MB L3. Jak vidíme, proti předchozímu APU Ryzen 5 5700G je tu dramatický nárůst výkonu, v jednovláknovém benchmarku je to o 37 %, ve vícevláknovém pak o 64 %. Také vidíme, že ani Ryzen 7 7700X není až tak dramaticky rychlejší, v ST je to o necelých 7 %, v MT pak o 6 %.

Dále tu máme 6jádrový Ryzen 5 8600G. Jeho základní takt je velmi pěkných 4,3 GHz, max. Boost dosahuje 5,0 GHz. To jsou velmi pěkné hodnoty, uvážíme-li, že Ryzen 5 7600 má 3,8/5,1 GHz s 32 MB L3 při stejné 65W TDP a model Ryzen 5 7600X navyšuje takty na 4,7/5,3 GHz, což ale také zvýšilo jeho TDP na 105 W. Nakonec tu máme ještě předchozí generaci Ryzen 5 5600G s frekvencemi 3,9/4,4 GHz a 16MB L3 cache. V tomto případě se jednovláknový výkon novinky proti předchozímu APU navýšil o 29 %, vícevláknový pak o 49 %. Zde už Ryzeny 7000(X) utekly o něco více, zejména co se týče jednovláknového výkonu. Tam má 7600X náskok skoro 16 %. Ve vícevláknovém je to trochu těsnější a jde o 12 %.

Každopádně jde vidět, že oproti předchozím generacím APU se CPU výkon zvedl opravdu dramaticky. Jednovláknově je to okolo 1/3, vícevláknově o 1/2 až 2/3. A to jsou velmi pěkné výsledky. Jako u všech podobných úniků je ale potřeba připomenout, že jde prozatím o jeden výsledek, a jako takový je ho třeba brát s rezervou.