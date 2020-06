Nová éra "taktování"? Ladění výkonu běžných Core slibuje zajímavý růst výkonu

Jak jsme se nedávno dozvěděli, výrobci značkových základních desek začali na svých nejnovějších modelech nabízet funkci přetaktování, která se týká i běžných procesorů s nižším TDP a neodemknutým násobičem a navíc i desek se slabšími čipovými sadami H470, B460 či i H410. Nejde tak o obvyklé navyšování násobiče, který nám dá vyšší výsledný takt, což je v případě Intelu výsadou procesorů řady K a stejně tak v podstatě ani nemůžeme mluvit o klasickém přetaktování, protože nejde o zvyšování pracovní frekvence nad rámec specifikací. Nakonec nám ale stejně jde především o zvýšení výkonu a toho bychom se dočkat měli, takže prostředky jsou v tomto případě vedlejší.

To možná na první pohled nevypadá tak zajímavě, ale výsledky by nás mohly přesvědčit spíše o opaku. Věc se má totiž tak, že procesory řady K mají už své základní takty dost vysoké, čili ty se mohou velice blížit svému stropu a odemknutým násobičem si můžeme dopomoci třeba jen ke 100 či 200 MHz navíc s tím, že platíme více za samotný procesor i základní desku se Z490.

Pokud ale vezmeme řadový 65W Comet Lake-S a třeba desku s B460, čili potenciálně mnohem levnější kombinaci, můžeme využít funkce jako Base Frequency Boost (BFB) od ASRock nebo Asus Performance Enhancement (APE), jež budou někdy dostupné i na deskách starších generací (B365, Z390). Ty mají za úkol zvednout napájecí omezení PL (Power Limit), aby procesory mohly v rámci svého frekvenčního rozsahu mezi základním taktem a maximálním turbem pracovat na vyšších frekvencích po delší dobu.

Čili hypotetický procesor se základním taktem 3 GHz a maximálním turbem 4 GHz bude mít efektivně zvýšené TDP, díky čemuž nebude mít reálné turbo všech jader dejme tomu na 3,2 GHz, ale na 3,6 GHz. Proto nejde o přetaktování v pravém slova smyslu, ale výsledkem bude zvýšení výkonu, které může být poměrově mnohem zajímavější než to, co bychom mohli horko těžko vytřískat z procesoru řady K na drahé desce. Na základě čeho to můžeme tvrdit?

Deska CPU Intel TDP Zákl. takt Navýšení TDP pomocí APE Turbo při Prime95 s APE Cinebench R20 - výchozí skóre Cinebench R20 (210W APE) Rozdíl ve výkonu ASUS ROG STRIX B460-F Gaming Intel Core i9-10900 65W (PL1)

125W (PL2) 2,8 GHz 210W 4,4 GHz 4891 5932 21% ASUS ROG STRIX B460-F Gaming Intel Core i7-10700 65W (PL1)

125W (PL2) 2,9 GHz 210W 4,5 GHz 3831 4789 25% ASUS ROG STRIX B460-F Gaming Intel Core i5-10600 65W (PL1)

125W (PL2) 3,3 GHz 210W 4,4 GHz 3197 3466 8,4%

Zatím tu máme pouze testy výrobců základních desek, takže na nezávislé testy si musíme ještě počkat, ale vypadá to velice zajímavě. Za cenu zvýšení TDP či reálné spotřeby na mnohem vyšší hodnotu, což je ostatně obvyklá daň i v případě běžného přetaktování, můžeme získat v případě Core i7-10700 i 25 procent výkonu navíc, což je rozdíl, který při taktování procesorů řady K dnes už očekávat prostě nelze (tekutý dusík v úvahu nebereme). V marketingových materiálech se pak Asus chlubí až 57% nárůstem výkonu.

Je nutno dodat, že navýšení APE na 210W v případě firmy Asus zvládne pouze jedna známá deska, a to ASUS ROG STRIX B460-F, zatímco ostatní mají limit 125 W. MSI pak nabídne až 255 W a je možné, že se výrobci desek začnou v tomto ohledu brzy předhánět, ale pochopitelně s tím, že tu jsou tvrdé limity dané napájecími systémy desek. Samotní uživatelé by měli být připraveni především na to, že budou muset mít k dispozici odpovídající kvalitu chlazení a dostatečně dimenzovaný napájecí zdroj. Comet Lake-S jsou už tak samy o sobě hladové, natož když jim pustíme do obvodů ještě velkorysý příděl Amper.

Společnost ASRock pak v rámci BFB slibuje něco podobného, a to až +29 % výkonu v případě Core i9-10900.

