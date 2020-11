Nová myš od Xiaomi funguje bez drátů a stojí pár korun

Xiaomi si většinou spojujeme se smartphony, ale nabídka tohoto čínského výrobce se v minulých letech masivně rozšířila. Výjimkou proto nejsou ani počítačové periferie včetně myší a klávesnic. Nejnovějším přírůstkem se stala Mi Wireless Mouse Lite, která nenadchne svým designem ani funkcemi, ale její hlavní zbraní proti konkurenci bude cena. Novinka vychází z již delší dobu prodávaného modelu Mi Wireless Mouse, který se okrajově dostal i na český trh.

Myš se vyznačuje velmi minimalistickým designem, který dobře zapadne do jakéhokoliv prostředí. Symetrické provedení umožní stejně pohodlné použití pravákům i levákům. Tělo myši je celé z tmavého matného plastu, který by měl být odolný proti běžnému opotřebení. Do spodní části výrobce přidal footpady z teflonu pro snadný pohyb po podložce. Rozměry 113 x 60 x 36 mm jsou ideální pro menší až střední dlaně.

Kromě levého a pravého tlačítka je k dispozici ještě rolovací kolečko, ale žádné další ovládací prvky nečekejte. Bez baterie myš váží jen 60 g, což znamená menší námahu ruky i snadnější cestování. Na trhu ovšem naleznete mnohem vybavenější herní myši s nižší hmotností, i když jejich cena bývá nesrovnatelně vyšší. K napájení slouží jedna tužková baterie typu AAA. K dispozici je automatický režim spánku, který snižuje spotřebu v případě, že byste myš zapomněli vypnout pomocí tlačítka ve spodní části.

Zatímco Mi Wireless Mouse nabízí možnost volby mezi dvěma způsoby komunikace, „odlehčená“ verze s přídomkem Lite funguje pouze v pásmu 2,4 GHz. Na Bluetooth tedy zapomeňte. Místo toho budete potřebovat miniaturní bezdrátový přijímač, který se připojuje do portu USB Type-A v počítači. Pokud tento USB přijímač není používán, můžete jej uložit do otvoru ve spodní části myši, abyste zamezili jeho ztrátě. Myš je určena především pro běžné činnosti a kancelářskou práci, proto využívá optický snímač s rozlišením 1 000 DPI.

Xiaomi Mi Wireless Mouse Lite se začíná prodávat na čínském trhu, kde byla cena stanovena na 39 juanů, v přepočtu 130 Kč bez DPH. V rámci čínského nákupního svátku Singles 'Day, který připadá na 11. listopadu, dokonce bude myš k dispozici za pouhých 29 juanů, tedy méně než stokorunu. Oficiální dostupnost na mezinárodních trzích prozatím nebyla potvrzena, ale zcela jistě bude možné produkt objednat i do Evropy prostřednictvím různých čínských e-shopů, i když pochopitelně s přirážkou.

Ceny souvisejících / podobných produktů: