Nové iGPU Radeon 780M přináší až o 30 % vyšší výkon než 680M

AMD sice proti Nvidii v grafických kartách hraje spíše druhé housle, ale je tu jedna oblast, kde má přece jen navrch. Jsou to integrované grafické čipy v procesorech, zatímco Nvidia má jen dedikované grafiky pro laptopy i desktopy. Nové procesory AMD Phoenix kombinují moderní a výkonná jádra architektury Zen 4 s rovněž moderní grafickou architekturou RDNA 3 (nový Dragon Range má stále jen RDNA 2). A právě nové procesory řady Phoenix se objevily v prvních benchmarcích jejich grafického čipu a výsledky nejsou špatné. Otázkou ale také je, zda jsou nějak výrazně dobré. Jeden z nich se objevil na YouTube kanálu Moore's Law is Dead.



Tam dostali inženýrský vzorek procesory Ryzen 7 7840HS, který byl omezen na 25W TDP. Jde o 8jádrový procesor konfigurace 3,8/5,1 GHz s 8MB L2 a 16MB L3 cache a konfigurovatelnou TDP v rozsahu 35 až 54 W. Tento kus procesoru byl tedy nastaven úsporněji, než jak by měly být reálné procesory v mobilních zařízeních. Najdeme tu RDNA3 grafiku Radeon 780M s 12 CU a frekvencí 2,7 GHz. V benchmarku 3DMark Time Spy dosáhl na Graphics Score okolo 2590 bodů. Připomeňme, že předchozí Radeon 680M má sice dle databáze 3DMarku průměrný výkon cca 2380 bodů, což by byl jen 9% nárůst, ale nesmíme zapomenout, že šlo o procesor se sníženým TDP. Když se totiž zkoušel procesor s Radeonem 680M (RDNA 2) také limitovaný na 25W TDP, dosáhl jen cca 2020 bodů. V takovém případě to při stejné TDP máme cca 28 % nahoru, a to není špatné.

Další test ukazoval Ryzen 9 7940HS, jehož Radeon 780M běžel na vyšší frekvenci 2,8 GHz. V jeho případě tu omezení na 25W TDP přineslo nižší grafický výkon 2486 bodů, nicméně v 54W režimu se dostal na 2791 bodů při využití pamětí DDR5-5600. Tohle už tak dobře nevypadá, protože proti průměrnému výkonu Radeonu 680M by to bylo jen cca 17 % navíc. Tyto výsledky např. překonávají desktopovou GeForce GTX 1050 Ti (cca 2350 bodů), ale zase zdaleka nedosahují na desktopovou GTX 1650 (cca 3550 bodů) nebo GTX 1060-3GB (cca 3870 bodů).