Nové ovladače pro GeForce 531.18 přináší AI upscaling nejen v YouTube

Nvidia RTX Video Super Resolution (VSR). Nyní se oficiálně dostává do nových ovladačů pro grafické karty Nvidia GeForce, konkrétně do verze

Už od ledna se hodně hovoří o technologii(VSR). Nyní se oficiálně dostává do nových ovladačů pro grafické karty Nvidia GeForce, konkrétně do verze Game Ready Driver 531.18 . Ta řeší problém s kvalitou streamovaného videa. Dnes je 80 % přenosů přes internet zabráno videem a zhruba 90 % těchto streamů je v rozlišení Full HD 1080p nebo nižších. Vedle YouTube je to např. i Netflix, Disney+, Hulu nebo Twitch. Mnoho uživatelů má ale monitor s vyšším rozlišením, než je rozlišení přenášeného videa. Normální technologie pro upscaling ale mohou vést k nepříliš ostrému obrazu a právě zde vstupuje do hry VSR.

Grafické karty GeForce RTX 3000 a 4000 mají natolik výkonný a současně efektivní hardware pro algoritmy AI, že pro ně Nvidia vytvořila tuto technologii, která dovoluje zvýšení rozlišení přehrávaného videa až na 4K, přičemž odstraňuje i klasické kompresní artefakty (nepříjemné kostičky), zlepšuje detaily, ostrost. Systému pro hluboké učení byl předložen nespočet různých obrazů v různých rozlišeních, aby se naučil, jak by mělo vypadat video ve vysokém rozlišení s malou kompresí. Díky tomu by měl být schopen dosáhnout takových detailů, kterých normální interpolační metody dopočítávání nejsou schopny.

Nejde ale u úplně novou technologii. Ta je už od roku 2019 k dispozici v Shiled TV, kde umožňovala upscaling ze 480p až na 1080p. Tam ale člověk sleduje televizi z větší dálky, takže zde byl větší prostor pro chyby nebo nedokonalosti. U PC ale uživatel sedí mnohem blíže monitoru, což klade zvýšené nároky na kvalitu a spolu s tím i na výpočetní výkon. To umožňují Tensor jádra v grafických kartách RTX 3000 a 4000. V zásadě to funguje tak, že se obraz zvětší standardní metodou (např. bikubickou interpolací), ale současně se pomocí AI vypočte reziduální obraz (v podstatě to, co finálnímu snímku chybí, aby byl kvalitní) a tyto dva snímky sečtou, čímž dají finální obraz. Kdo používá ovladače Studio Driver, bude si muset ještě chvíli počkat, vyjdou v průběhu března. Funkce pracuje v prohlížečích Google Chrome 110.0.5481.105, Microsoft Edge 110.0.1587.56 a novějších.