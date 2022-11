Nové ovladače pro Intel Arc A750 a A770 přináší vyšší výkon, v Dirt 5 až o 8 %

Grafické kartyjsou prozatím v podstatě nesehnatelné (alespoň u nás). Pokud už se ale někomu podaří ji sehnat , může si nyní užít vyššího výkonu díky novým ovladačům Game On 31.1.101.3802 (Beta). Ty opět posouvají schopnosti grafických karet Intelu dál. Vylepšují např. podporu pro Call of Duty: Warzone 2.0, Dysterra, Sonic Frontiers, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales nebo Tom Clancy’s Rainbow Six Siege v DX11, opravují některé chyby (např. ve hrách Doom Eternal a Death Stranding Director’s Cut) a především zvyšují výkon v několika herních titulech, díky čemuž se mohou stát zase o něco větší konkurencí kartám společností AMD a Nvidia.