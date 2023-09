Nové verze Xbox Series X|S: větší kapacita SSD, absence optické mechaniky

Ze včerejšího úniku dat Microsoftu v oblasti herního segmentu pokračujeme informacemi o plánovaných nových verzích konzolí Xbox Series X|S, k jejichž oznámení mělo dojít až na přelomu června a července 2024. Zda je teď oznámí o něco dříve, o tom můžeme pouze spekulovat.

Jako první měla být uvedena na trh na konci srpna 2024 za cenu $299 nová verze Xbox Series S s kódovým označením "Ellewood". A na konci října 2024 ji měla za cenu $499 následovat nová verze Xbox Series X s kódovým označením "Brooklin". V obou případech plánované ceny nových verzí odpovídají těm současným.

Změny, které by měly nové verze přinést, jsou dobře zřejmé z následujícího srovnání:

Výkon by měl zůstat stejný, nicméně u obou verzí by mělo dojít ke zvýšení kapacity interního SSD na dvojnásobek (u Series S z 512 GB na 1 TB a u Series X z 1 TB na 2 TB). Ale největší změna, která může někoho zaskočit, je plánovaná absence optické mechaniky i u Series X, což ovlivní i design celé konzole, jelikož by už nemělo jít o kvádr, ale o válec.

Aktuální verze Xbox Series X s kódovým označením "Anaconda" optickou mechaniku totiž stále obsahuje a nemá ji pouze aktuální verze Series S s kódovým označením "Lockhart". Tento připravovaný refresh by tak měl být prvním, kdy už budou obě verze konzole Xboxu počítat pouze s digitální distribucí her (jak se označuje systém, kdy se hry instalují přímým stahováním dat přes internet).

Nové verze by dále měly nabízet vylepšenou konektivitu v podobě Xbox Wireless 2, Blutooth 5.2, Wi-Fi 6E, přičemž jen u Series X by měl být jeden konektor USB-A nahrazen modernějším konektorem USB-C (to mi přijde jako uživatelsky dost nepřívětivý krok, pokud USB-C u nové verze Series S opravdu nebude).

nový ovladač s označením Sebile a u Series S 50cm kabel USB-C/USB-A, zatímco u Series X 50cm kabel USB-C/USB-C. U Series X by měla být spotřeba nižší o 15 %, přičemž u obou verzí by měla být spotřeba ve Standby režimu nižší o 20 %. Pokud jde o změny v příslušenství, u obou verzí by měl býta u Series S 50cm kabel USB-C/USB-A, zatímco u Series X 50cm kabel USB-C/USB-C. U Series X by měla být spotřeba nižší o 15 %, přičemž u obou verzí by měla být spotřeba ve Standby režimu nižší o 20 %.

Na závěr je ale třeba zdůraznit, že výše uvedené informace pochází z úniku dat, nikoli z oficiálních oznámení uvedených produktů, takže je třeba vše brát s rezervou.