Nové vodní chladiče NZXT Kraken nabídnou displej v procesorovém bloku

Vodní chladiče Kraken patří mezi AIO, čili jde o již připravené modely s uzavřeným a napuštěným okruhem, které stačí pouze zapojit a zapnout. Kraken X-3 a Z-3 tak budou tvořit nabídku firmy NZXT pro tento rok, přičemž Z-3 bude obsahovat modely Kraken Z63 a Z73 a X-3 zase modely Kraken X53, X63 a X73.

Chladiče Kraken X-3 mají blok, který využívá jistý "rotating infinity mirror design" a co to znamená, to nejlépe ukáže doprovodné video. Zkrátka jde o obíhající světlo, které díky zrcadlům vypadá, jako by pokračovalo do hloubi samotného bloku. Modely Kraken Z-3 pak mají namísto toho zmíněný LCD displej, a to s průměrem 60 mm. Je plně barevný, ovládat jej budeme pomocí NZXT CAM a jeho možnosti také ukáže následující video.

Co se týče výkonu, ten se bude odvíjet především od velikosti radiátoru, přičemž série Z-3 má k dispozici 280mm a 360mm verze, zatímco X-3 má radiátory velikostí 240 mm, 280 mm a 360 mm. Výrobce k nim dodává příslušné ventilátory řady Aer P optimalizované pro použití na radiátorech, což by tak mělo znamenat, že budou schopny vyvinout vysoký statický tlak pro účinné profouknutí jemného žebroví.

Kompatibilita je zajištěna s moderními paticemi včetně LGA 1151 a AM4. Ceny jsou následující:

Kraken X53 (240mm AIO cooler): $129,99 USD



Kraken X63 (280mm AIO cooler): $149,99 USD



Kraken X73 (360mm AIO cooler): $179,99 USD

Kraken Z63 (280mm AIO cooler): $249,99 USD



Kraken Z73 (360mm AIO cooler) $279,99 USD

